El Gobierno baja el IVA de prensa y libros digitales y lo exime al material sanitario

El Consejo de Ministros ha aprobado la exención del pago de IVA para el suministro de material sanitario a instituciones públicas y la bajada al 4% del de libros y prensa en formato electrónico, como informó al término de la reunión la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. La ministra precisó que la reducción a cero del IVA del suministro de material sanitario de productores nacionales a entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios permitirá ahorrar más de 1.000 millones de euros. Detalló asimismo que esta bajada del IVA está en línea con la reducción de los aranceles por parte de la Unión Europea y tiene objetivo de garantizar la igualdad de trato entre productores nacionales y extranjeros.

Ha sido en ese mismo real decreto-ley en el que se ha incluido la reducción del IVA de libros, revistas y periódicos electrónicos, que hasta ahora era del 21%, para adaptarlos a la tributación de aquellos de papel, que es del 4%. La semana anterior la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ya avanzó esta posible medida fiscal que formaba parte del acuerdo programático del Gobierno. Ahora el Ejecutivo, según Montero, lo aplica para apoyar a los medios de comunicación, que "han visto sus ingresos mermados" de forma importante. "Somos conocedores de esta situación. Estamos pensando muy seriamente en que podamos en breve plazo de tiempo traer esa iniciativa legislativa para que se pueda beneficiar el conjunto de ese sector", dijo entonces.

La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) ha celebrado la bajada fiscal del libro electrónico y la prensa digital, aunque considera que esta decisión no puede sustituir las peticiones que demanda el sector a causa de la crisis por la Covid-19. Esta medida, destacó su presidente, Miguel Barrero, estaba "ya anunciada en los presupuestos que no llegaron a aprobarse en 2019", y ya fue "conquistada" en las instituciones europeas y que "aún no se había trasladado a España".