Los farmacéuticos avisan de que perderán el dinero invertido en mascarillas tras la limitación de su precio

El sector farmacéutico gallego ha criticado el anuncio realizado por el Gobierno central respecto a la próxima limitación del precio de las mascarillas, ya que ha asegurado que supondrá que muchos establecimientos "pierdan dinero" al verse obligadas a vender este material por debajo del importe al que lo han adquirido.



Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Federación de Farmacias de Galicia (FEFGA), María José García, quien ha incidido en la necesidad de que se permita liquidar el 'stock' adquirido por los establecimientos a un precio superior antes de fijar un importe máximo de venta.





En concreto, con el objetivo de regular esta situación, el Gobierno central ha anunciado la limitación del precio de las mascarillas quirúrgicas a--una medida que se espera que entre en vigor este domingo--, así como que en los próximos días se regulará el coste máximo de las higiénicas. Sin embargo, no se ha reducido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de estos productos, reclamado por parte del sector, por lo que se mantiene en el 21 por ciento.Así, la presidenta de. Además, ha apuntado que los proveedores que distribuyen este material de protección por un importe menor en Galicia lo suministran "de forma dosificada". Por este motivo, ha afirmado que no resulta "suficiente" para dar respuesta a la demanda registrada debido a la crisis sanitaria.Dada la posible modificación de los precios de otros productos de protección, como las mascarillas higiénicas, María José García ha reconocido quepuesto que una posible limitación de su importe podría repercutir en sus ingresos.Así, ha explicado que resulta "difícil" tomar una decisión sin disponer de información al respecto. Esto supone que, en opinión de la presidenta de la federación, estos establecimientos precisen "arriesgar su dinero" para disponer de suministros.Asimismo, esta farmacéutica ha lamentado que los "retrasos" en las entregas de este material a las farmacias hayan causado que su recepción tenga lugar en un momento en el que se han comenzado a registrar caídas en los precios. Así, ha apuntado que las farmacias gallegas reciben en la actualidad pedidos realizados hace un mes , cuando afrontaron un alto coste para poder abastecerse.A ese respecto, la presidenta de la Federación de Farmacias de Galicia ha concretado que se dispone de abastecimiento de mascarillas quirúrgicas --las más demandadas--, mientras queEn este sentido, esta titular de una farmacia de Santiago de Compostela ha explicado que el incremento del coste de estos productos ha provocado que los establecimientos se hayan visto obligados "elegir" entre ofrecerlos a "precios abusivos" o no disponer de existencias. Sin embargo, ha señalado que se espera que "la próxima semana se regularice el suministro".Precisamente, el Ejecutivo central había comprometido que esta misma semana se dispondría deante la intensificación de su producción.Adicionalmente, fuentes próximas al sector farmacéutico de la provincia de Pontevedra han explicado a Europa Press que el "desabastecimiento" registrado en las últimas semanas no ha resultado tan acusado en los últimos días. Así, las mismas fuentes han señalado que, en las anteriores semanas, los proveedores no recibían los pedidos realizados de mascarillas, así como que estas se distribuían a precios muy elevados y "a cuentagotas" en las farmacias.