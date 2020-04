Trump señala a España "destrozada" por el virus cuando EE UU es el más afectado

Donald Trump mencionó ayer a España como ejemplo negativo en la gestión de la crisis del coronavirus al afirmar que está "destrozada", en un intento de defender la que él encabeza en Estados Unidos, que ya es el país con más contagiados y muertos por la pandemia. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el magnate declaró: "En todo el mundo la gente está muriendo. Recibí una llamada del G7 y sus economías están hechas jirones, están destrozadas (...) Japón, Alemania y Francia (...) Mira lo que le pasó a Italia", dijo, para añadir: "Mira lo que ha pasado en España, es increíble, ha sido destrozada".

No es la primera vez que Trump arremete contra el Gobierno de Pedro Sánchez en esta pandemia. A principios de abril aludió al hecho de que España tuvo que devolver una partida de 58.000 test rápidos a China tras advertir que no cumplían con las especificaciones requeridas, como ejemplo de lo que no se debe hacer. "Eso no puede suceder en EE UU", criticó el presidente republicano.

Sin embargo, Estados Unidos es el país más afectado por el Covid-19. El número de casos positivos roza los 760.000 y el de víctimas mortales ascendió a 40.683, según datos de la Universidad Johns Hopkins, que realiza un seguimiento global.

Trump también anunció que está trabajando para volver a utilizar la Ley de Producción de Defensa, después de que ya lo hiciera para garantizar la producción de ventiladores, pero esta vez para asegurar la fabricación de bastoncillos, un material necesario para los test y del que se ha tenido carencias.

Por otra parte, el Gobierno de EEUU acordó con los de Canadá y México ampliar un mes más las restricciones en sus respectivas fronteras, que solo permanecerán abiertas para viajes esenciales con el fin de contener la expansión del virus.