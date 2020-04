El actor y músico gallego Esteban Yáñez (Ferrol, 1984) ha fallecido en las últimas horas a los 35 años, días después de informar en su cuenta de Twitter, con su habitual sentido del humor, de que estaba contagiado de coronavirus. Se convierte así en la víctima más joven del Covid-19 en Galicia hasta la fecha. La noticia ha causado un fuerte impacto en la comunidad tuitera gallega, entre la que era muy querido. Fue conocido en su infancia por su papel en la serie 'Pratos Combinados', así como por el personaje de Arroz Hacker en el 'Xabarín Club'.



Numerosas personas y entidades han transmitido sus condolencias a través de las redes esta jornada, entre ellos el Festival de Cans y el periodista y codirector de Luzes Xosé Manuel Pereiro. Yáñez formaba parte del comité de redacción de la revista, que hace unos meses ya perdió al periodista Pablo Orosa.





Moi tristes polo falecemento do actor e activista Esteban Yáñez @snob , ós 35 anos. Esteban foi o neno "Arroz Hacker" no Xabarín Club ou o Pepiño de Pratos Combinados e moitas outras cousas. As nosas condolencias desde Cans a familia e amigos. DEP https://t.co/0MztZc8SZY

Temos un oco no corazón e no Comité de Redacción de @RevistaLuzes. O que ocupaba o camarada @Snob.

O que non farás, Esteban, para non vir as reunións...