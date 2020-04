Vicky Larraz sobre su enemistad con Marta Sánchez: "No nos soportábamos"

Cuando Marta Sánchez llegó al grupo Olé Olé en 1985 para tomar el relevo de Vicky Larraz, no solo comenzó su carrera artística, sino también una enemistad pública entre las dos cantantes que durante años han estado lanzándose dardos envenenados desde los medios. Sin embargo, hace unos años parece que firmaron la paz y ahora la concursante de "Supervivientes" explica cómo es realmente la relación entre las dos.

Vicky acudió al plató de programa de Telecinco "Salvame" para comentar su paso por Honduras, pero Jorge Javier no tardó en preguntarle por la relación con Marta Sánchez, su sustituta al frente del grupo hace ya 35 años. "Ahora estamos en un punto apasionado, pero no nos soportábamos", confesó Larraz, que explicó: "Es como cuando dejas a un novio y el novio se va con una más guapa que tú... Rubia, canta maravillosamente, los chicos están contentos... Fue un poco por ego. No la soportaba".

Sincerándose al respecto, Vicky confesaba: "Cuando uno se va de un sitio quería que me echaran de menos. Había tensión, aunque nunca nos hemos dicho no te soporto, era totalmente mutuo", asegura la cantante, que reconoce que ahora las dos han dejado de lado sus diferencias.

Sobre su reconciliación explica: "Nos vimos en Miami, hicimos un dueto de "Búscala". Yo estaba nerviosa, tras tantos años de zascas al final éramos dos extrañas. Pero las dos bajamos la guardia y ocurrió algo muy bonito", y asegura: "Fui a su casa, descubrí a Marta en la intimidad, con su hija, tuvo mucha generosidad... Lo viví como una película, ¿sabes? Ahora somos amigas".

Además de "Supervivientes", Larraz participó en 2009 en el programa de La 1 "Los Mejores Años" y en 2015 en el espacio de Antena 3 "Tu cara me suena".