Terelu Campos confiesa la última vez que tuvo relaciones sexuales

La estilista Cristina Rodríguez, a través de su programa de Youtube "Una habitación propia", ha charlado sobre algunos temas que preocupan a las mujeres con dos buenas amigas como Carmen Lomana o Terelu Campos, a través de una vídeoconferencia.

La hija de María Teresa Campos se ha sincerado en este espacio y ha confesado que "echo más de menos el afecto de un hombre que el sexo con un hombre", asegurando que llevaría más de cinco meses sin tener relaciones sexuales. "En la sexualidad puedes proporcionarte tú el placer o con alguien de forma esporádica, pero sí echo de menos el afecto, la compenetración, el cariño, remar a favor o sentir que ante un problema no estás sola".

Carmen Lomana le ha recomendado utilizar un juguete sexual. Con gracia Terelu le ha respondido: "Primero lo pruebas tú y luego me llamas y me lo cuentas". Y hablando sobre sexo, Terelu también reconoció que nunca hizo un trío. "No me ha llamado, no he tenido esa inquietud, pero de hacerlo preferiría un hombre y dos mujeres, veo una parte más sensual de esta forma", apunta. Sin duda, una conversación que ha generado mucho interés y en la que Terelu recordó su primera vez: "Cuando tuve mi primera relación sexual no entendía cómo le podía gustar a la gente", bromeó.