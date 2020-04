Una muiñeira para el confinamiento

La Banda de Música de Arca ha hecho su particular versión de la muiñeira "Mozos do Penedo", que suma ya miles de reproducciones en internet a pesar de contar con menos de un día desde su publicación. A las dificultades intrínsecas del baile tradicional gallego, se suma el hecho de que los miembros de la agrupación, por mor de la cuarentena del coronavirus, llevan semanas sin poder ensayar, por lo que han tenido que preparar el baile cada uno en su casa.



Aún con tantos hándicaps, los promotores han logrado que otras bandas de Galicia se sumen a la propuesta, así como algunos de los rostros más conocidos de la cultura gallega, trabajadores de sectores que se enfrentan día a día a la enfermedad –los homenajeados por la Banda de Música de Arca- o los más pequeños de la casa.







"La idea era escoger un tema alegre que hiciese pasar un buen rato a todo aquel que lo escuche y así fue cómo se llegó hasta Mozos do Penedo, todo un himno entre las bandas de música", comentan desde la banda organizadora, y explican que es esta muñeira el bis por excelencia que les pide siempre el público. "Ahí descubrimos que podíamos hacer esto sin hacer partícipe a la parte más importante de nuestros conciertos (el público) y a todos aquellos que salen de sus casas cada día para que nosotros podamos quedarnos", añaden.



Se trata, por encima de todo, de hacer más llevadero este confinamiento: "Una muiñeira para entretener a los que están en casa y una muiñeira para sacarle una sonrisa a los que están trabajando. Y prueba de esto es el aplauso final que reúne a todos los miembros de la banda, niños y amigos que participan de esta iniciativa".





En este vídeo participan sanitarios y trabajadores de supermercados. También los más pequeños de esta escuela de música, que como bien se indica al final del mesmo, son "el germen del futuro y de la música".sacando sus propios puntos de muiñeira.