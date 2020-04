Cuatro de cada diez autónomos ven reducida su actividad al 100% por la actual crisis

Una encuesta encargada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) revela que uno de cada dos autónomos está en su casa confinado y sin trabajar, y únicamente el 4,4% afirma salir a la calle a trabajar como lo hacía habitualmente. El sondeo, realizado a más de 1.800 autónomos, concluye que el volumen de negocio ha bajado para prácticamente el 100% del colectivo. Un 40% de los autónomos asegura que su actividad ha descendido un 100%, un 27,5% asegura que ha visto caer su actividad un 50%, y el 10,6% un 75%.

En cuanto a los ERTES, el 46,2% de los autónomos que tienen trabajadores afirma haber activado un expediente de regulación temporal de empleo.

Las perspectivas de futuro no son nada halagüeñas. Un 20% de los autónomos cree que si las cosas siguen como hasta ahora se verán obligados a reducir la plantilla. Y casi uno de cada diez afirma que no podrá tener empleados. Según la encuesta, si no se toman medidas, el 30% de los autónomos pueden verse abocados a cerrar su actividad, puesto que ya estarían planteándose seriamente esta posibilidad.