Redención contra pandemia en Hijos de J. Barreras

Al mayor astillero privado de España no le han faltado palos en las ruedas en el último año. Un cisma accionarial, pérdida de contratos, insolvencia... Y, al final, un rescate a manos de un actor que nunca llegó para eso: la naviera del mayor pedido civil de la historia en el naval español, Cruise Yacht Upper Holdco (Ritz-Carlton Yacht es su marca comercial). Hijos de J. Barreras encara ahora el impacto y las limitaciones de una pandemia mundial con la "determinación" de terminar de dar forma crucero de ultralujo Evrima. Fuentes próximas al astillero aseguran que no se han modificado las fechas de entrega pese al coronavirus y al real decreto que, como al resto del sector, forzó una paralización de dos semanas para limitar la propagación del brote. La naviera prevé realizar el viaje inaugural el 22 de abril de 2021, en una travesía de nueve noches entre Lisboa y Palma de Mallorca a partir de 7.815 euros por persona. 75 días después de haber evitado in extremis -y con épica- bancarrota, Barreras da velocidad a las obras a bordo. Este viernes tenía en torno a un centenar de operarios de la industria auxiliar a bordo; la próxima semana alcanzará los 140, según las mismas fuentes, adicionales a los que han trabajan en las instalaciones de las propias subcontratas, principalmente de habilitación.

La compañía ha acordado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para 115 trabajadores y por un periodo de tres meses. Desde el entorno de Barreras indicaron que ha habido un doble condicionante para poner la medida sobre la mesa, refrendada por UGT y CC OO: la necesidad de acotar la presencia de trabajadores en el barco y las demás instalaciones (para los empleados que no puedan desempeñar teletrabajo) y, sobre todo, que la actividad ha pasado a centrarse en un único pedido. El Evrima es la prioridad. Por este motivo, exponen desde Beiramar, "los trabajos no estuvieron paralizados desde el inicio del confinamiento", y tampoco durante las dos semanas en las que el Gobierno ordenó el cese temporal de toda industria considerada no esencial. "Se ha avanzó mucho en diseño, planificación e ingeniería". Además del medio centenar de personal de oficina de la plantilla de Barreras, unos quince trabajadores de Ritz-Carlton completan la nómina de manos dedicadas en exclusiva al crucero.

En virtud del acuerdo de reestructuración, el astillero se había comprometido a abonar la mitad de la deuda contraída con las subcontratas -la otra queda para el hito final, de entrega- 14 días después de haber recibido el plácet judicial definitivo. Éste no se ha producido y el Juzgado de lo Mercantil continúa sin actividad como consecuencia del coronavirus. "Ese compromiso se mantiene", certifican por parte de Cruise Yacht. Barreras asegura haber amarrado el apoyo del 90% de las auxiliares al plan de rescate y a sus condiciones para terminar de dar forma a un buque que, finalmente, superará los 320 millones de euros.