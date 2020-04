Los suplementos de vitamina D no curan ni previenen el Covid-19

| Sobre la posibilidad de que la administración de suplementos de vitamina D pueda ayudar en el tratamiento y prevención del Covid-19 se está hablando mucho en los últimos días en las redes sociales. Ignacio Molina, catedrático de Inmunología en el Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada sostiene que, si bien es cierto que la vitamina D es muy importante para el buen funcionamiento del sistema inmunitario, "la mejor prevención es mantener nuestros niveles óptimos de manera natural, a través de una alimentación variada y exposición moderada al sol".

En un artículo publicado en "The Conversation", Ignacio Molina explica que "la suplementación de vitamina D protege moderadamente de sufrir infecciones respiratorias", pero lo hace "únicamente en aquellas personas que partían de una profunda deficiencia de vitamina D" y a las que se les administró ese suplemento "a dosis bajas y de manera continuada". Así que no todos los individuos se benefician de su toma y, por lo tanto, usarlos de forma generalizada no está justificado. Incluso, si se abusara de su ingesta podrían llegar a producirse efectos adversos en la salud.

El inmunólogo andaluz señala, por otro lado, que a menudo los pacientes críticos presentan niveles muy bajos de vitamina D. Por eso tiempo atrás se pensó en dársela a los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos, pero los resultados de los ensayos clínicos que se realizaron fueron "desalentadores", ya que la suplementación no alteraba la evolución de estos pacientes ni su tasa de mortalidad.

La comunidad científica ha asumido que la vitamina D está disminuida en enfermos de Covid-19, aunque no hay ningún estudio publicado al respecto, según Ignacio Molina. Si se confirmara lo más probable, en su opinión, es que, en las personas infectadas por el coronavirus, la suplementación con vitamina D tendría el mismo efecto que en el resto de los enfermos críticos y que la suplementación masiva no mejoraría su evolución clínica.