Más de 19.000 muertos oficiales y miles ocultos: "Nunca sabremos las cifras reales", dice Simón

España no consigue frenar el número de fallecidos por Covid-19, pero tampoco se conoce el número de óbitos reales, ni tampoco el de las personas infectadas. Los muertos oficiales, con 551 decesos en las últimas veinticuatro horas, suman ya 19.130 personas, mientras que los contagiados ascienden a 182.816, con 5.183 nuevos casos el último día, la cifra más alta desde el pasado 9 de abril, según los datos del Ministerio de Sanidad. Unas cifras que no incluyen los datos de comunidades como Cataluña, donde se dispararon las defunciones al sumar 7.000 fallecidos más tras cambiar los criterios de recuento y recoger también los datos de funerarias sobre defunciones en residencias y domicilios.

La polémica no ha hecho más que empezar, pues otras comunidades -caso de Madrid- difieren con los datos del ministerio y suman miles de muertos e infectados que hasta ahora no se contabilizaban como tales.

Que las cifras que facilita Sanidad a diario no son las reales, lo dejó bien claro ayer el director de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, al reconocer que "nunca sabremos los muertos reales". En la rueda de prensa telemática posterior a la reunión del Comité Técnico del Coronavirus, al ser preguntado por los fallecidos en Cataluña, aseveró que es "difícil " conocer los datos reales, y apostilló que ni teniendo "unas muy buenas estadísticas sanitarias, se van a conocer los datos reales de los muertos por Covid-19". No obstante matizó que "tenemos que discutir mucho con ellos qué significan realmente estos nuevos casos procedentes de las residencias o funerarias porque no tenemos la seguridad, y debemos valorarlo con ellos, de si tienen diagnóstico de coronavirus previo o no".

Precisamente la carencia de test suficientes al principio de la pandemia impidió realizar muchas pruebas. De ahí que Sanidad no recoja en su balance los fallecidos en domicilios o residencias, salvo que conste como causa de su muerte el Covid-19. Las dudas que plantea la estadística del Ministerio de Sanidad, llevó al de Justicia a poner en marcha un recuento a través de los Registros Civiles sobre el número de defunciones registradas.

Mientras, la curva de contagios sufrió ayer un nuevo repunte con 5.183 casos nuevos en un solo día, la cifra más alta desde el pasado 9 de abril, según informa Efe.

Aunque no deja de ser "muy buena noticia", ha recalcado Simón, porque las cifras, por muchos "problemas de comunicación" que pueda generar a los responsables sanitarios, confirman que la evolución de la pandemia se mantiene estable e, incluso, en descenso. Asegura, no obstante, que "los fallecidos siguen siendo una losa que nos pesan todos los días mucho a todos", aunque valora el importante descenso de la letalidad.

Sanidad ha aumentado la capacidad de realizar PCR y en las últimas tres semanas ha pasado de los 20.000 test diarios a más de 47.000, con lo que desde el inicio de la crisis y hasta el 13 de abril, según ha anunciado el ministro Salvador Illa, la cifra total de estas pruebas diagnósticas en España es de 930.230. El titular de Sanidad adelantó ayer que "vamos por el buen camino", aunque quedan "semanas difíciles".

Y es que los aumentos de casos, tantos de mortalidad como de contagios, van a seguir produciéndose a medida que las comunidades autónomas sigan incrementando el número de test diagnósticos que realizan; muchos de ellos consisten en pruebas serológicas para medir el grado de inmunidad, y una gran parte se han realizado a pacientes asintomáticos, cuyo contacto con el virus es muy difícil de establecer en el tiempo.

Los mejores datos están en las 4.000 altas de ayer, que suponen que 75.000 personas se han recuperado. En las UCI hay 7.900 enfermos.

Preguntado por cuándo prevé un descenso del número de víctimas mortales, Simón precisó ayer que los plazos de evolución de la enfermedad llevan un periodo más largo que el control de la transmisión; y, cuando esto ocurra, "estaremos durante al menos, fácilmente, entre una semana y diez días con un número de fallecidos superior al que me gustaría".