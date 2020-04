El aumento de test eleva los contagios diarios en España, pero bajan las muertes

Los nuevos contagios de coronavirus en España se han disparado y han rozado los 5.000 en apenas 24 horas, algo que no ocurría desde hace una semana, y van a seguir aumentando a medida que se vayan haciendo más pruebas diagnósticas, si bien la curva de fallecidos mantiene, con los 523 contabilizados este miércoles, su tendencia al descenso.

En total, los positivos notificados por las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad ayer ascienden a 177.633, 5.092 más que la víspera, lo que eleva el ritmo de propagación en más de un punto. No obstante, el Ministerio de Sanidad cifra en 4.978 la diferencia de casos, ya que excluye los 169 positivos asintomáticos que le ha trasladado Andalucía.

Y es que, según explicó ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, las autonomías van progresivamente aumentando su capacidad diagnóstica con la realización de más test, lo que va a hacer "difícilmente interpretable" en los próximos "dos o tres días" la evolución de la curva.

Entre esas pruebas hay de tipo serológico para detectar casos que han desarrollado inmunidad, muchos de los cuales han podido ser asintomáticos; y a estos pacientes "es muy difícil ubicar en el tiempo" cuando pudieron contraer el virus. Por eso, Simón ha advertido de que según se vayan incrementando "este tipo de muestras", que se sitúan ahora en unas 20.000 diarias, "vamos a tener un nuevo aumento".

En el cómputo de ayer se une también el tradicional reajuste de datos del fin de semana que arrojan siempre un repunte los martes, y que en este caso ha coincidido con el largo puente de Semana Santa que concluyó ayer en algunas comunidades, por lo que, una vez más, los técnicos sanitarios piden cautela en la interpretación de las cifras y su evolución.

Por el contrario, los datos que Sanidad ya considera "sólidos" según Efe, son los de los pacientes hospitalizados e ingresados en cuidados intensivos: de los primeros, ha habido 940 enfermos más en 24 horas a nivel nacional, lo que sitúa la evolución por primera vez por debajo del 2 %, en concreto el 1,6 %. Otras 73 personas han sido ingresadas en la UCI, un 1,3 % más respecto a días anteriores. Sin embargo, el Ministerio sigue sin dar un recuento total de pacientes en Cuidados Intensivos a la espera de que Madrid y Castilla y León faciliten los datos acumulados y no el número de ingresos de la tarde anterior.

El número de fallecidos, aunque sigue siendo "desgraciadamente alto", con otros 523, que suman un total de 18.579, mantiene la tendencia descendente de las últimas jornada. Mientras, las personas que superan el Covid-19 siguen al alza y representan casi el 40 % del total, 70.853.

"Nuestra epidemia continúa hacia abajo, pero esto no implica que el riesgo haya acabado", ha alertado el epidemiólogo, quien no obstante ha planteado que la reducción de la transmisibilidad del virus permitirá relajar algunas de las estrictas medidas de restricción de la movilidad y distanciamiento social a las que atribuye el descenso de la curva. Simón ha fechado el 3 de marzo como el día en el que se produjo un cambio "importante" en la transmisión del coronavirus en España, si bien ha reconocido que no se sabe si fue porque hubo casos locales "no detectados" o una introducción de casos procedentes de varios países.