'Amar es para siempre' alcanza esta semana los 1.840 capítulos

Todavía no llega a los 2.137 capítulos de 'Santa Bárbara', pero va por el mismo camino... Y es que 'Amar es para siempre', que se emite en Antena 3, alcanzará esta semana los 1840 capítulos.

'Amar es para siempre' se ha convertido en una de las series claves de la sobremesa desde hace ocho temporadas y como 'Puente Viejo', 'Acacias 38', 'Servir y proteger' o 'Mercado Central' es una ficción casi como de la familia. Todas cuentan con un público fiel y todas andan sobre el millón de espectadores diariamente. Contrariamente a lo que se piense, donde parecen que las plataformas digitales están más de moda entre la gente joven y generaciones entre los 30, 40 y 50 años, las series de sobremesa en abierto tienen un gran peso con todo tipo de perfiles.

El hecho de estar en casa, confinados por el Covid-19, ha hecho que el número de telespectadores se incremente: la media de entre 1.400.000 a 1.600.000 ha aumentado entre 300.000 y 400.000 espectadores más. De hecho, las redes sociales se inundan de tuits. "Es algo que funciona", explica Jordi Frades, Director de Diagonal TV, la productora de ficción del grupo Endemol Shine Iberia que desde 1997 se dedica a la producción de series y películas para la televisión, así como largometrajes de cine.

Frades cuenta con una gran experiencia y por eso hemos querido hablar sobre las series y televisión que tanto nos acompañan de día como de noche a millones de españoles, como un gran referente ya que es uno de los directores más respetados de la ficción española y qué mejor para conocer por qué enganchan series tantos años después y como acompañan dentro de muchos hogares a gente que está sola como a familias o a distintas generaciones.

Jordi Frades es un hombre al que no le gusta la polémica y valora las producciones que no son suyas: "Creo que todos intentamos hacer esto de la mejor forma que sabemos. Todos queremos que las cosas salgan bien, a veces nos equivocamos, pero yo creo que en mi sector lo que hace falta es que vayamos todos juntos y que valoremos el trabajo de los compañeros".

"Las cosas se pueden arreglar desde el positivismo y me gusta valorar el trabajo de los compañeros, porque al final estamos todos en el mismo carro", comenta el director de Diagonal TV.

Esta forma de pensar dice todo de un hombre que está detrás de muchas producciones para intentar entretener al mundo.

Entre sus producciones se encuentran películas y series de lo más prestigiosas que han conseguido grandes galardones y reconocimiento por el público en general como 'La Señora', 'Isabel', que cuenta con dos premios Iris a Mejor Dirección que otorga la Academia de la Televisión y a la cual visitaron sus estudios los Reyes Felipe VI y Letizia. Otra de sus grandes producciones es 'La Catedral del Mar', Premio Content Innovation Awards de Cannes, galardonada también en los Iris y en la última edición de los Premios Gaudí, entre otros.

La ficción española está muy bien vista y valorada a nivel internacional: "Hay gente muy lista viendo el nivel de calidad y sobre todo con unos presupuestos que no tiene que ver con el resto de Europa. En Inglaterra no se creían que la podíamos haber hecho con el dinero que lo habíamos hecho. Están acostumbrado a trabajar de otra manera", explica Frades.

Pero, ¿por qué triunfa una serie o no? Frades lo tiene claro: "Una serie buena es un golpe de suerte, y a veces salen bien y otras mal. Yo soy la misma persona que está detrás de una o de otra... Pero eso le pasa hasta a Woody Allen y hasta Spielberg, no todo han sido obras maestras y no puede haber nadie que sepa más que ellos".

Sin embargo, hay series que nos vienen acompañando desde hace años como las de sobremesa y que se han convertido en parte de la familia. "El público que las ve, las convierte en personas con las que conviven y le llegan a decir a los actores: 'Te veo a ti más que a mi hijo". Las propias series llegan a tener spin off como #Luimelia que se estrenaba el pasado 14 de febrero Atresplayer Premium, siendo uno de los proyectos más esperados para los seguidores de 'Amar es para siempre'. La pareja formada por Luisita y Amelia ha gozado de un gran calor popular.

"Cualquier serie diaria de tarde, es muy consciente de que el público en su mayoría es gente que no trabaja, ya sean que tienen una edad o jóvenes. Realmente no se piensa para un público determinado, sino que sea de corte popular. Están basadas en tramas populares que pueden sucederle a cualquier persona, que pueden reconocerlas, aunque sean de época", explica el creador de los thrillers 'Matadero' y 'El Nudo'.

Siempre se tiene en cuenta que sea entendible, popular, que emocione que te haga reír y que haya gente joven. "Esta trama basada en lesbianas (Luisita y Amelia) ha gustado más en un público joven de plataforma". Tanto es así, que cada día se convierte en trending topic tanto la serie como la historia de #Luimelia (combinación de los nombres de las dos protagonistas).

A pesar de la cantidad de capítulos que llevan todas consigo donde hemos visto crecer a muchos de sus protagonistas tienen una línea: "Por ejmplo en 'Amar es para siempre' va cambiando parte del reparto pero los asturianos son las caras representativas de la serie", explica el director de la cinta 'La Corona Partida' (2016).

¿POR QUÉ LAS SERIES DE SOBREMESA TIENEN TANTOS CAPÍTULOS? ¿POR QUÉ SON TAN LARGAS?

Entrando y saliendo mucha parte del elenco, y aunque en casa muchas veces decimos "voy a dejar de verla", "la próxima temporada no la veo", "estoy cansado", pero lo cierto es que se trata de algo emocional: "Acaba formando parte de la lógica intrínseca y al final acabas viéndola y dices 'he vuelto a caer'". Y eso que el principio de una serie no es nada fácil... "Necesitas que la gente se encariñe, pero cuesta".

La ficción española vive un buen momento y aunque en el entretenimiento hayan llegado las series turcas desde hace algunos años, 'suplantando' a las latinoamericanas, hay hueco para todos.

En cuanto a seguir la misma tendencia que los turcos explica: "Sí hecho de menos el salir de este hiprrealismo, entre comilllas, y hacer algo más folclórico, pero sí éxotico".

¿SE HACE MEJOR FICCIÓN ESPAÑOLA DESDE QUE HAY QUE PAGAR POR LAS PLATAFORMAS?

Frades valora a los profesionales de la televisión que han elevado su trabajo a la enésima potencia haciendo una gran ficción para televisión como para plataformas. Muchos se pueden preguntar si es que desde que hay que pagar por una plataforma se hace mejor producción explica y 'matiza' esa creencia: "Hay toda una profesión de gente de la televisión que ha llevado lo que se hacía en televisión a la plataformas, porque se estaban haciendo unas grandes series que venían de canales en abierto como 'La casa de papel'". El gran cambio se debe a que antes había una gran diferencia entre el cine y la televisión: "La televisión es muy diferente desde hace muchos años y no se construyen con decorados en cartón piedra. Y esto ha provocado que las series estén mejor en todos los sentidos".

Frades echa la vista atrás y recuerda con mucho cariño todo el trabajo de series como 'Verano Azul', 'Anillos de oro' y otras series que marcaron un antes y un después.

JORDI FRADES, CREADOR DE GRANDES SERIES: "SE TRATA DE ENTRETENER A LA GENTE PARA QUE SU VIDA SEA MEJOR. NO HAY MEJOR PRETENSIÓN QUE ESTA".

"Hay trabajo para todo el mundo y no es una cosa trascendente. Hablo de la cultura, entre comillas, porque parece que hay que pagar un peaje todo el mundo y al final se trata de entretener a la gente para que