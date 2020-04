Los trabajadores de 4.300 firmas en ERTE, pendientes de papeleo para cobrar el paro

A falta del nuevo recuento, Galicia amanece hoy con 33.189 empresas que han solicitado la aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en respuesta a la crisis por la pandemia del coronavirus Covid-19. De éstos, el departamento de Emprego de la Xunta de Galicia había validado hasta este martes cerca de 28.900, lo que representa una ratio del 87%. En las últimas dos semanas se han acelerado notablemente las aprobaciones, aunque los trabajadores afectados por las restantes 4.327 mercantiles quedan a la espera. En ningún caso, a menos que se modifiquen los plazos por parte de Madrid, percibirán su prestación antes del 10 de mayo, incluso aunque su empresa hubiese suspendido su contrato a lo largo de la segunda quincena de marzo (tras la declaración del estado de emergencia). No perderán su derecho al subsidio, pero tendrán que esperar para ingresarlo.

La saturación del servicio público de empleo estatal (SEPE) ante una avalancha de solicitudes sin precedentes no se ha resuelto todavía. Varias entidades financieras han ofrecido adelantar el abono de las prestaciones por paro, en un método similar al de las pensiones, pero en todo caso está supeditado al visto bueno de Trabajo; sin ese ok no puede haber adelanto del subsidio. La Xunta ha reclamado por ejemplo que se flexibilicen los plazos fijados por el SEPE, que acepta expedientes hasta el 31 de cada mes para abonar las pagas el día 10 del siguiente (de manera extraordinaria, ya que normalmente cierra la ventanilla diez días antes). Si un ERTE se acepta el 1 o el 2 de abril, por ejemplo, implica que los trabajadores afectados por él no van a ingresar el subsidio hasta el 10 de mayo, como mínimo. Lo que plantea el Ejecutivo gallego es que el SEPE pueda abonar prestaciones a lo largo del mes, según se vayan autorizando suspensiones de contrato y para garantizar ingresos durante el parón de actividad. Hasta ayer los empleados incluidos en un ERTE en Galicia como consecuencia de la pandemia ascendían a los 194.389.

Políticas activas de empleo

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó ayer una partida de 1.048 millones de euros para las comunidades autónomas, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social y procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, destinada a las políticas activas de empleo. El Gobierno ha ratificado así el acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del pasado 1 de abril, que refrendaba el criterio de la distribución del 90% de las cantidades asignadas a cada comunidad autónoma en 2019.