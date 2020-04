Mariano Barroso: "Ahora la realidad es tan bestia que cuesta imaginarse una recreación"

La crisis del coronavirus ha paralizado la industria audiovisual. Todos los proyectos se han frenado. Directores, productores, guionistas y actores están, como buena parte de la población, confinados en sus casas. Hace meses se rodó en el País Vasco La línea invisible, que ahora emite Movistar y dirigida por Mariano Barroso, actual presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

- ¿Cómo lleva el aislamiento?

-Lo llevo como todo el mundo en general, con esta sensación de que todos somos mucho más frágiles de lo que pensamos. Esta parada en seco, esta nube que nos ha paralizado a todos... Siento el dolor de mucha gente, algunos cercanos, de todos los familiares de los afectados y de los fallecidos. Se me rompe el corazón. Por otra parte están esos centenares y miles de héroes anónimos que salvan vidas arriesgando las suyas, los sanitarios, y las personas que están en primera línea. Ellos me dan mucha esperanza. Acabo de leer la historia de esa residencia de ancianos de Navarra en donde los empleados se han encerrado con los ancianos para no dejarlos solos, para cuidarlos. Es impresionante la entrega de algunas personas. Por otra parte, nunca hemos tenido más fácil ser héroes: basta con no hacer nada, con quedarnos en casa de brazos cruzados. ¿Seremos capaces?

- Una de las múltiples consecuencias de la crisis es que se han parado los rodajes y, entre otras cosas, se han cerrado los cines. El sector audiovisual está muy herido. Como presidente de la Academia de Cine, ¿Le preocupa más que ocupa?

-¡Cómo no me va a preocupar ver a todos los compañeros y amigos desempleados y en esta situación de incertidumbre! Pero ahora mismo de lo que estamos hablando es de la vida o la muerte, es un asunto de pura supervivencia. En ese sentido, tenemos muchos afectados dentro de nuestro sector, si es que en estos momentos se puede hablar de sectores. Creo que todos somos el mismo sector. No hay fronteras, ni geográficas ni gremiales en estos momentos. Y sí, todos mis compañeros están parados, sin horizonte, el cien por cien. Como todo el mundo.

- Ofrecer en las plataformas todos los contenidos gratuitos, ¿ahonda aún más en la crisis de un sector ya en precario?

-Es una situación excepcional, un estado de emergencia, hay que verlo como tal. No sabemos cuánto tiempo va a durar, pero es el momento que tenemos. En ese sentido, la naturaleza de nuestra profesión hace que estemos presentes en las casas de la gente. Hablo de los compañeros actores, guionistas, técnicos, directores, españoles, latinoamericanos, europeos, de todo el mundo, que con sus trabajos llevan hasta las casas sus películas o sus series, su ficción y sus documentales. De alguna manera estamos llevando a las casas algo esencial, no sé si de primera necesidad, evidentemente no se puede comparar a los fármacos o al pan, ni con la labor de quienes están salvando vidas y atendiendo a los enfermos. Pero sí sé que es algo esencial para las personas, contar historias, que te cuenten historias.

- ¿Ya le da vueltas a crear algo sobre la situación que vivimos?

-No lo he pensado, es muy difícil hacer algo tan inmediato. Faltaría perspectiva, distancia. Quizás más adelante. Ahora la realidad es tan bestia que cuesta imaginarse una recreación sobre lo que estamos viviendo. Además cada día están ocurriendo cosas nuevas, el documental ahora del día a día es brutal.