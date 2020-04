Iglesias aboga por una República en la que el jefe de Estado no vista uniforme militar

El retraso del Rey Felipe VI en reunirse con ministros de Unidas Podemos tras sí haber despachado con hasta diez del bando socialista del Gobierno de coalición sirvió de contexto a un mensaje en favor de la República del vicepresidente segundo y líder de la alianza de Podemos e IU, Pablo Iglesias, que ayer reivindicó ese sistema político y rechazó que un jefe de Estado vista "con uniforme militar", mensaje que se produjo once días después de que el monarca visitase con ese atuendo un cuartel militar para felicitar a las Fuerzas Armadas por su trabajo en la lucha contra la pandemia del Covid-19.

Iglesias aprovechó la conmemoración del 89 aniversario de la proclamación de la II República para defender "los valores republicanos", defendidos por quienes "imaginaron un país, una República, donde nadie fuera más que nadie" y todos fuesen "iguales ante la ley". "Donde mandara el pueblo y no el poder económico; donde la corrupción no fuera un instrumento para burlar la democracia; donde no viéramos a un jefe del Estado vestido con uniforme militar, porque es un representante del pueblo; donde el ejército estuviera subordinado, por vez primera en España, al poder civil", añadió en un mensaje trasmitido a través de las redes sociales en un momento en que se reveló el retraso del monarca en despachar con ministros de Unidas Podemos.

Finalmente, Felipe VI ya ha citados a dos miembros del Gobierno de Unidas Podemos. Mañana se reunirá con el ministro de Universidades, Manuel Castells, y el lunes, con la de Trabajo, Yolanda Díaz, en el marco de su ronda de contactos con el Ejecutivo para analizar la crisis causada por el Covid-19. Tras esos dos encuentros, solo restarían despachos, por parte de Unidas Podemos, con Iglesias, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el de Consumo, Alberto Garzón.

Además, de los 23 miembros del Gobierno, Felipe VI tampoco se ha entrevistado aún con otros siete ministros socialistas.

Los mensajes de Iglesias fueron duramente criticados por el presidente de Vox, Santiago Abascal, que los consideró un "ataque" directo a Felipe VI. "Resulta repugnante que desde tu sillón de vicepresidente, con 18.000 muertos a tus espaldas, y mientras siguen muriendo a centenares, dediques un sólo minuto a dividir a los españoles atacando al Rey", bramó también en las redes sociales.

Esa misma vía usó el PP. "A Pablo Iglesias no le gusta un país en el que el Jefe del Estado vista con uniforme militar. Él es más de dictaduras militares", escribió el partido junto a una fotografía del presidente venezolano, Nicolás Maduro, rodeado de soldados de su país.