Sindicatos y padres piden a la Xunta dar el curso por finalizado el 13 de marzo

Mañana, día 15, está prevista la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, donde Gobierno y comunidades buscarán coordinar medidas para el tercer trimestre y fin de curso. A ese encuentro se emplaza la Xunta para dictar las instrucciones que procedan en lo que respecta a cómo acabar el curso.

Mientras, Educación emplaza a los docentes a repasar. La actividad lectiva no presencial se continuará, señala, mediante "repaso, refuerzo y recuperación del trabajo desarrollado" y los centros evaluarán las medidas para atender a los alumnos con más dificultades de acceso a la educación en el actual contexto.

El comunicado dirigido a los centros de la Consellería llegaba horas antes de que las dos confederaciones de Anpa de centros públicos de Galicia -Confapa Galicia y Confederación de Anpas Galegas- y los cinco sindicatos más "representativos" de la enseñanza -CIG, CC OO, CSIF, UGT y Anpe- le presentasen un escrito al departamento dirigido por Carmen Pomar para pedirle que dé por finalizado el curso en "términos de evaluación" el pasado 13 de marzo.

Asimismo, demandan criterios de evaluación "excepcionales" que posibiliten la promoción del alumnado, reorganizar los currículos de cara a próximos cursos, trabajar "conjunta y consensuadamente" en buscar mecanismos compensatorios que eviten en el curso 2020-2021 un esfuerzo "inasumible" para una parte del alumando y "participar" de todos los procesos de decisiones en los órganos correspondientes.

Entre otras razones reunidas en su escrito, alegan que "no hay una capacidad real de impartición telemática de contenidos que llegue a todo el mundo", que "no hay posibilidades reales de seguimiento por el profesorado del trabajo efectivamente realizado enlas casas" o que la educación presencial no puede ser suplida por la impartición de contenidos telemáticos".