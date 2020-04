Perdón por escrito... 500 veces

La Policía de India obligó ayer a una decena de turistas a escribir 500 veces "lo siento" por violar las medidas de cuarentena impuestas para hacer frente a la pandemia de coronavirus en el norte del país, donde rige un confinamiento de 21 días desde el pasado 25 de marzo. Los turistas, según varios medios locales, se encontraban dando un paseo cuando fueron interceptados por los agentes y son de nacionalidad australiana, estadounidense, mexicana e israelí. "Han tenido que escribir 500 veces 'Incumplí las medidas de cuarentena, lo siento mucho'", especificó el agente Kumar Sharma a la cadena de televisión local V6 News. "Son invitados en nuestro país pero han violado repetidamente las normas", agregó.

| Montañas de flores en San Petersburgo. Con más de 2.000 floristerías, la segunda ciudad más poblada de Rusia ve amontonarse los ramos que no han podido ser vendidos debido a las medidas de confinamiento impuestas a la población por las autoridades para frenar la expansión del coronavirus. Los floristas ven así crecer sus pérdidas en los montones de flores que ya nadie olerá.

| Recaudan 120.000 euros para un partido de fútbol imaginario. El Lokomotive Leipzig, club que milita en la cuarta división del fútbol alemán, ha logrado recaudar 120.000 euros a través de una exitosa campaña pensada para atraer todos los 'espectadores' posibles de cara un partido imaginario el próximo 8 de mayo. El Lokomotive se había marcado como objetivo atraer a más espectadores virtuales de los que estuvieron presentes en su histórica semifinal de la Recopa Europa con el Girondins francés en el Estadio Central en 1987, partido al que acudieron 120.000 espectadores a pesar de que oficialmente solo estaba permitida la entrada de 73.000.

| En Chile los muertos cuentan como sanos "porque ya no contagian". "898 pacientes ya han dejado de ser contagiantes y los incluimos como recuperados. Estas son las personas que han cumplido 14 días desde el diagnóstico o que desgraciadamente han fallecido", aseguraba hace unos días el titular chileno de Sanidad. La contabilidad es cuestionable, aunque razón, en el fondo, no le falte al ministro: los muertos ya no contagian.

| Detenido en Perú el "Doctor Covid". Un ciudadano chino fue detenido en Perú por presuntamente cobrar dinero para realizar de manera clandestina pruebas rápidas de detección del Covid-19 que habían sido supuestamente robadas, informó la Policía Nacional del Perú (PNP). El detenido tenía en su poder veinticinco pruebas rápidas y en el momento de su captura, acontecida el domingo, iba ataviado con un uniforme médico y una mascarilla.El "Doctor Covid", como fue apodado por la Policía, también llevaba una tarjeta de identificación del Ministerio de Salud que había caducado el 22 de mayo de 2019.

| Lunes de Pascua pasado por agua en Hungría. Jóvenes húngaras esperaban ayer el tradicional chapuzón de Lunes de Pascua, una antigua tradición que aún se mantiene en algunas regiones del país y que, pese al coronavirus, volvió a cumplirse ayer. Los hombres acuden a casa de las chicas "armados" con cubos de agua -a los que ayer añadieron guantes y mascarillas-; ellas aguantan estoicas el remojón y, a cambio, les entregan a ellos coloridos huevos de pascua, algunas de forma simbólica a través de las redes sociales.

| Subastan una bici exclusiva para comprar material sanitario. El fabricante italiano de bicicletas de lujo Passoni ha donado una bicicleta del modelo Fidia Milano-Sanremo para recaudar fondos en una subasta y contribuir a la compra de material sanitario para el personal de un hospital del norte de Milán en su lucha contra la pandemia del coronavirus. Con tan solo 25 unidades fabricadas en todo el mundo, la bicicleta se inspira en la fabricación de coches de lujo y está hecha con un material que mezcla fibras de carbono y titanio para crear una estructura de carbono de alto rendimiento.