Así será la selectividad alterada por el coronavirus

El Ministerio de Educación avanza en la normativa que regulará la prueba de acceso a la universidad de este año, que busca garantizar que ninguno de los jóvenes que se enfrentan a ella (220.000 en todo el Estado y unos 11.000 en Galicia) "se vea perjudicado por las circunstancias que estamos viviendo, debido a las diferentes condiciones en las que hayan podido tener acceso a la enseñanza y el aprendizaje durante este periodo, teniendo en cuenta, entre otros factores, las diferencias socioeconómicas entre las familias y sus distintas posibilidades en el acceso a las TIC".

Para "garantizar la equidad en el acceso a la universidad", el Ejecutivo hizo públicos esta tarde, aunque luego los retiró de la web, varios documentos, entre ellos una modificación de la orden que regula el examen y un texto donde consideraba "urgente" por lo "excepcional" de la situación adaptar algunas de las características de las pruebas buscando un equilibrio entre lo que es tradicional, y aquello en lo que el alumno está acostumbrado a trabajar, y la introducción de "cierta optatitividad" para el estudiante en la elección de las preguntas.

La orden sería todavía un proyecto, aunque nace, explica el Gobierno, del "consenso" de la Conferencia Sectorial de Educación, entre otros organismos, y además en la misma web se difundía a primera hora de la tarde un documento técnico consensuado con la CRUE y acordado entre el Ministerio de Educación y de Universidades para orientar la adaptación de pruebas para la ABAU.

El documento técnico que figuraba en la web establecía que, en general, se hará al alumnado una propuesta de examen con varios enunciados (preguntas, cuestiones, problemas, etc.) y que los enunciados planteados "serán opcionales para el alumnado de forma que pueda configurar un conjunto de respuestas que le permitan alcanzar la máxima puntuación (10) aunque en las clases presenciales, hasta el 10 de marzo de 2020, no se haya desarrollado una parte del currículo de la materia. Ninguna pregunta o cuestión puede ser obligatoria", según establece el escrito.

Con esta reformulación, según consta en el mismo documento técnico, se busca que "el alumnado no se vea perjudicado por no haber trabajado en clase algún bloque o bloques de contenido de alguna de las materias, por lo que debe disponer de la posibilidad de obtener la máxima puntuación sin realizar las preguntas correspondientes a alguno de los bloques de contenido de la materia" y que el modelo "no se aleje de los que las universidades han puesto a disposición del alumnado y el profesorado para el actual curso escolar 2019-2020 de forma que se contribuya a fomentar la calma ante una situación de incertidumbre sobrevenida". En esa línea se había pronunciado la Consellería de Educación.