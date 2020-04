Doblemente confinados

Para la mayoría de la población, la reclusión entre cuatro paredes es una novedad. ¿Se imagina vivir siempre así o sentir como si así fuese? Eso es lo que les ocurre a algunos afectados de enfermedades neuromusculares, quienes además temen que sus patologías empeoren tras el confinamiento al no poder salir a la calle por miedo a enfermar y no poder compensarlo con su rehabilitación habitual. Si ya notaban las "barreras" de la sociedad, ahora más. Y el futuro lo ven "negro".

Si la población en general lo puede pasar mal durante el confinamiento, para algunos, como los afectados por enfermedades neuromusculares, unas 4.000 personas en Galicia, es como un confinamiento dentro de otro y una fuente de preocupaciones. Económicas, como muchos otros, porque no saben cómo se pagarán todas las sesiones de fisioterapia con las que intentarán remediar el deterioro de sus patologías, algo que temen que ocurra por la falta de la (poca) movilidad que tenían. Pero tienen más miedos, como que se les excluya de las UCIs, llegado el caso de precisarlas, por tener una discapacidad.

Así lo explica Manuel Rego, presidente de ASEM (Asociación Gallega contra las Enfermedades Neuromusculares), denominación que engloba más de 150 patologías diferentes y que provocan que en muchos casos, como explica desde Vigo el también presidente de la federación estatal, se sientan "aún más aislados" de lo habitual. Porque ya antes debían estar confinados en sus casas debido a las "barreras" que suele poner "la sociedad" para hacer vida normal.

Si la situación les resulta complicada ahora, porque en el caso de los que tienen también afecciones respiratorias se ven "especialmente vulnerables" y temen salir y otros precisan de ayuda externa para levantarse y para ducharse, lo que vislumbran para después es "muy negro, salvo que sumemos entre todos". Eso sostiene este coruñés que ha vivido siempre en Vigo y quien, además de presidir ASEM, sabe de lo que habla: está diagnosticado de Charcot-Marie-Tooth. "Cuanto menos nos movemos, más grave es después", asegura.

"Yo tengo una afectación pulmonar y soy persona de riesgo. Para mí el poder salir a la calle a caminar era algo vital, sobre todo para mantener la movilidad que tengo. Al estar confinado, aunque trate de hacer ejercicios o de caminar por casa, no es lo mismo y probablemente después de esto tenga más grave la enfermedad", explica. En su caso, estaba teniendo sesiones de fisioterapia semanales que tuvo que suspender. "La fisioterapia no nos cura, pero una de los efectos que tiene es aliviarnos los dolores de contracturas y demás que solemos tener, con lo cual ahora, aparte de estar encerrado, lo que tengo casi todos los días es un dolor que me subo por las paredes", lamenta.

Pero si ahora echan de menos al fisio, luego el intentar recuperar el tiempo perdido les saldrá muy caro, teme, por "el problema" de que la Seguridad Social no les cubre las sesiones: "La situación económica que se avecina aún va a agravar más lo que ya es complicado de por sí", afirma.

Manuel, como grupo de riesgo, está encerrado -su hermana le trae, como él dice, los "víveres" cada semana-, pero se preocupa por sus padres -su progenitor, con 80 años, tiene también un trastorno neuromuscular- y desde la asociación que preside, y que agrupa a unas 600 personas en Galicia, por el colectivo.

El temor al "agravamiento" de las patologías por la ausencia de rehabilitación es un temor que comparten todos, señala. En los casos más graves, hay que asistir a quienes tienen su movilidad muy limitada. "Tenemos un servicio de asistencia a domicilio", explica, que se sigue prestando -en Vigo con 7 usuarios-, pero "con la dificultad" de conseguir EPI para los trabajadores. "No podemos dejarlo porque nos necesitan para tareas tan básicas como ducharles o hacerles la compra. Es básico poder levantarte y ducharte, si encima de que está encerrado tienes que quedarte en cama, imagínate", explica.

Pero su asociación atiende al cuerpo y al espíritu. De ahí que siguen prestando asesoramiento, además de escuchar a las personas, "que en este momento también es importante que alguien las escucha y ahí seguimos". Y lo que escuchan, cuenta, son más preocupaciones. En una situación "casi de medicina de guerra", explica Rego, uno de los temores que le trasladan desde el colectivo es que se les "discrimine a la hora de las UCI por tener una discapacidad. "Como personas de nuestro colectivo que tienen problemas respiratorios, ya de por sí tenemos miedo y muchos usuarios nos trasladan el miedo que tienen de que su patología sea un tema a tener en cuenta para tener acceso a las UCI. Nos preocupa muchísimo. y una de las cosas que pedimos es que el tener una discapacidad no sea tenido en cuenta en caso de valorar la entrada en la UCI", explica.