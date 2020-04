Diego Betancor: "Muchos definen la serie como un placer culpable. No tenemos límites"

Diego Betancor trabajó en equipos de dirección y como director de casting de muchas películas. Hoy es uno de los productores ejecutivos de una de las series españolas de más éxito en Netflix: "Élite".

-¿Cómo lleva el confinamiento en su piso madrileño del barrio de La Latina?

-Trabajando, dentro de lo que cabe mantengo una rutina que me ayuda a mantenerme activo.

- ¿Se ha llegado a asustar viviendo la crisis en Madrid?

-Asustarme no, a pesar de lo hipocondríaco que soy, estoy muy tranquilo. Hay una cosa muy bonita, que es ver la comunidad. Me he hecho amigo del vecino del edificio de enfrente. He conocido a gente de mi propio edificio con los que no había cruzado ni palabra. Vivo el momento con curiosidad y de forma casi introspectiva.

- La situación probablemente sea irrepetible.

He descubierto estos días que desde mi balcón puedo ver a dos amigos que son vecinos, nunca había reparado en ello. Veo el Edificio España, el cartel de Schweppes de Callao, un montón de cosas para las que solo hacía falta una cosa: fijarse. Me parece simbólico que la situación te permite parar un segundo y volver a observar todo lo que nos rodea con otro prisma.

- ¿De qué manera afectará el Covid-19 al sector audiovisual en España?

-Habrá producciones que no levanten cabeza. España estaba ahora mismo en un momento privilegiado, por cómo se estaba exportando lo que producíamos aquí. Qué va a pasar y cuánto va a durar esto es una preocupación generalizada.

- ¿Dónde estaba cinco años antes del coronavirus?

En 2015 trabajaba en equipos de dirección y haciendo castings, sobre todo en Canarias. Mi última película así fue "Aliados" (Robert Zemeckis, 2016). Fue una etapa estimulante en la que aprendí muchísimo, pero un día me planteé que lo que yo quería estar más en contacto con la parte creativa, contar historias, sentirme más el dueño de la obra en que trabajaba. Y también anhelaba tener una casa.

- Y el primer paso hacia su nueva vida fue la dirección de casting de "Tiempo después" (José Luis Cuerda, 2018).

-Sí, todos sabíamos que era la última película de Cuerda. Un proyecto con mucha alma, que era lo que necesitaba. Fue mi último largometraje como director de casting. La incorporación a la película de Saturnino García, que también aparece en "Élite", y la joven actriz María Caballero, fueron dos de los frutos de aquel trabajo.

- ¿Cómo llega a "Élite"?

-En ese tiempo, Paco Ramos, uno de los principales productores españoles, de Zeta Studios, estaba produciendo "Las leyes de la termodinámica" (Mateo Gil, 2018) y me propuso para que le produjera la parte documental, algo sencillo, unas entrevistas que finalmente se rodarían en platós de Tenerife, París y Londres. Después, conmigo ya integrado en Zeta, confió en mí para ser productor ejecutivo de "Élite".

- ¿Qué significa exactamente ser productor ejecutivo?

-En una película en España, el director casi siempre tiene la última palabra, en las series la tienen los productores ejecutivos.

- El virus lo ha parado todo.

-Es gracioso que la última de España que paró fue "Hierro", porque en la isla no se habían producido aún contagios. En las condiciones actuales es imposible llevar a cabo las tareas siquiera de preparación de una serie, cualquier proceso que implique reuniones de personas se ha interrumpido.

- En los créditos de la serie figura usted también como director de casting .

-En las temporadas 2 y 3 sí. Y siendo productor ejecutivo ese trabajo de casting es un reto superior.

- Los actores y actrices que protagonizan "Élite" son uno de sus puntos fuertes.

-Y los jefes de equipo, que son de primer orden, y los directores de los capítulos, Ramón Salazar, Dani de la Orden, Jorge Torregrossa y Silvia Quer. Uno de los creadores, Carlos Montero, había creado hace quince años la serie "Física o química", es gente que sabía lo que hacía.

- Que "Élite" esté protagonizada por adolescentes amplía el potencial de audiencia.

Pero adolescentes con conflictos muy adultos, esto la ha hecho conectar no solo con el público joven. Muchos definen la serie como un placer culpable. No tenemos límites, cuando queremos hablar de drogas, por ejemplo, lo hacemos de forma frontal.

- También exploran el sexo sin tapujos.

-Sí, la gente nos dice: ¡ojalá mis 16 años hubieran sido de esa manera! Pero nunca quisimos ser un fiel reflejo de la realidad, ni un retrato juicioso. Cuando tengo que describir la serie digo que es muy aspiracional, busca que a la gente le apetezca estar ahí.

- ¿Donde está el secreto de su éxito?

-Es fiel al lema de Netflix: el talento y la creatividad por encima de todo. Hemos tenido total libertad para todas las decisiones, eso se ve. Nos hemos tomado muy en serio hacer una serie con adolescentes, íbamos a por ella como si produjéramos House of Cards.

- ¿Y sus principales virtudes?

-Tiene una estructura dramática que fue muy novedosa en la temporada 1. Es frenética y entretenida, con muchos puntos de giro en cada capítulo.