Sánchez invita a las autonomías al pacto nacional y PP y los nacionalistas censuran su falta de diálogo

Conforme avanza la evolución de la pandemia y se comienzan a dar los primeros pasos para salir de la hibernación económica, con la mirada puesta en la "desescalada", Pedro Sánchez se ha topado, tal vez, con la reunión con los presidentes autonómicos más tensa desde que irrumpió la crisis sanitaria. El titular del Gobierno central los animó a participar en el llamado pacto nacional de reconstrucción económica y social con todos los agentes sociales, patronal, partidos y ayuntamientos para afrontar el día después, pero se encontró con las críticas, cada vez más intensas, de los barones territoriales del PP y de los nacionalistas Urkullu y Torra por la gestión de la crisis -falta de material y de información para tener una visión global de la pandemia-, pero sobre todo, por no contar con la participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones, por tener que moverse a remolque de los decretos del BOE y de los anuncios en la prensa sin tener conocimiento previo de su contenido y por la descoordinación territorial. Alguno, como Torra, fueron más allá, y expresaron su rechazo rotundo a la vuelta a la actividad económica no esencial.

El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, fue uno de los que advirtió de que la "desconfianza se está agrandando" y que resultaría "muy peligroso" convertir las conferencias de presidentes -ya van por la quinta- en un "mero trámite" donde la lealtad tiene cada vez menos presencia, dado que las autonomías se encuentra con decisiones y medidas adoptadas sin posibilidad de discutirlas o evaluarlas previamente. "No es lealtad que el Gobierno central decida y que nosotros nos enteremos después y encima nos toque pagar esas decisiones. Y creo que lamentablemente vamos a seguir por este camino porque se está incrementando la deslealtad", indicó al término de la reunión el político gallego.

Pedro Sánchez, tanto en la reunión telemática como en su rueda de prensa posterior, reclamó a todos los partidos "distensión política", poniendo como ejemplo los consensos de la Transición, y apeló a la unidad con las autonomías. "La mejor noticia que podrían recibir los españoles al salir de sus casas es saber que sus representantes políticos han sido capaces de superar sus diferencias y diseñar juntos un gran plan de reconstrucción económica y social", declaró.

El presidente puso en valor los 68,5 millones de productos de material sanitario repartidos y que con un incremento de positivos del 3% la pandemia se está "controlando". Pero advirtió que la vuelta al trabajo no esencial no supone una desescalada en la emergencia sanitaria. "Quiero ser muy claro: no estamos siquiera entrando en una segunda fase. La desescalada comenzará como pronto dentro de dos semanas y será progresiva y cautelosa. El confinamiento general continuará al menos las próximas dos semanas", afirmó

Su mensaje fue arropado por los líderes territoriales del PSOE -los socialistas presiden nueve comunidades y cogobiernan en otras dos, frente a las cinco autonomías con presidentes del PP-, pero los barones populares arreciaron en sus críticas.

Feijóo se declaró "decepcionado" por la falta de consulta previa a las comunidades y que encima se les confisquen fondos -en el caso de Galicia de cursos de formación y de vivienda-, a lo que se suma la falta de información sobre la evolución de la pandemia. "No se nos puede pedir lo imposible, que sin información y con menos presupuestos tomemos las decisiones acertadas", reprochó.

En parecidos términos se manifestaron otros presidentes autonómicos del PP. El de Andalucía, Juanma Moreno, sostuvo que el Gobierno se evitaría muchas críticas atendiendo las propuestas de las comunidades y compartiendo las deliberaciones en vez de tomar medidas de forma unilateral. Lo mismo que el de Castilla y León, Fernández Mañueco, que reclamó más consideración con todos los territorios y hasta pidió aplazar "unos días" la vuelta a la movilidad laboral.

En contra de la forma de afrontar la reapertura económica también se manifestó la presidenta de Madrid, que se incorporó dos horas tarde a la reunión por ir a recibir un avión cargado con material sanitario. Díaz Ayuso pidió que se afinara más la estrategia al no saber cómo se entregarán las mascarillas y quiénes podrán ir a trabajar. Y el de Murcia, Fernando López, no ve conveniente levantar las restricciones laborales sin evaluar todavía los efectos de las medidas.