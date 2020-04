José Pastor-Pareja: "No entiendo que en España dijeran que no se podía prever tras ver la contagiosidad en Italia"

Investigador alicantino y profesor de Genética en la Universidad de Tsinghua (China), el científico José Pastor-Pareja ha pasado el confinamiento en Pekín solo, porque su mujer y su hija se fueron a Barcelona en las vacaciones del Año Nuevo Chino y ya no pudieron volver. Asegura que en la capital de China, con apenas muertos, aún no se hace vida normal y que "va para largo".

- Es profesor de Genética y abandonó la Universidad de Yale para ir a China, ¿cuánto tiempo lleva allí y en qué consiste su trabajo?

-Llevo aquí siete años. Abandoné Yale porque yo trabajaba allí como postdoctorado en un laboratorio, era el momento de buscar mi trabajo independiente y lo encontré aquí. Soy profesor de Genética en la Universidad de Tsinghua de Pekín, que es una de las dos mejores de aquí. Doy clases, pero me dedico sobre todo a investigar. Tengo un laboratorio con estudiantes que están preparando el doctorado y trabajo con genética de moscas como modelo, en temas de colágeno y matriz extracelular.

- ¿Cómo se ha vivido en Pekín la pandemia y cómo se iban enterando de lo que ocurría en Wuhan?

-He estado todo el tiempo en Pekín, el brote surgió en las vacaciones de Año Nuevo chino hace dos meses y de un día para otro empezaron a llegar noticias, correos de la Universidad y también por redes sociales de que se cerraba todo. Mi mujer y mi hija se habían ido de vacaciones a Barcelona y allí siguen porque ya no pudieron volver y yo tampoco puedo ir.

- Cuando cerraron Wuhan, ¿qué sucedió en Pekín?

-Se confinó y cerró totalmente la provincia de Hubei, donde está Wuhan, nadie podía entrar ni salir y como pasó en España y en Italia los primeros días la gente se intentaba escapar. En Pekín son 20 millones de personas y ha habido ocho muertos, fuera de la zona de Wuhan no ha sido tan grave. En Pekín los primeros días hubo confinamiento y tiendas cerradas y cualquiera que se desplazara de una ciudad a otra tenía que pasar 14 días de cuarentena total en casa a la que le dejaban la comida en la puerta. Eso sigue en vigor. Cerraron por completo sólo Wuhan, que es más grande que España.

- ¿Ya puede hacer vida normal?

-No, la mascarilla la seguimos llevando, es obligatorio fuera de casa. Se van abriendo comercios e incluso algunos restaurantes, pero las universidades y los colegios están cerrados. Las clases las estamos impartiendo online y acabaremos así el curso. La gente de mi laboratorio está en sus casas y no creo que antes de junio les dejen volver. El que puede teletrabajar lo hace. En el laboratorio estamos con mantenimiento, pero con un 10% de la actividad normal. Y va para largo. Aquí ahora existe bastante tensión con lo que ocurre en Italia y España y no van a levantar las medidas rápidamente porque temen que se pueda reproducir el brote por gente que llegue de fuera.

- Aquí se habla mucho de los férreos controles chinos, ¿cómo funcionan?

-A mí me toman la temperatura cada vez que entro en mi urbanización, cuando entro en el campus de la Universidad o a una tienda. Es tan normal como las mascarillas. El control a través de aplicaciones móviles no ese está haciendo de manera general, aunque tienen capacidad para rastrear móviles, yo no he tenido que bajarme ninguna aplicación ni dar mis datos. Eso sí, cada día me preguntan desde distintos departamentos de la Universidad dónde estoy y si tengo fiebre o he viajado. Tienen un registro de dónde está todo el mundo.

- ¿Cree que esta pandemia provocará que China controle más el comercio y su relación con los animales salvajes?

-Aún no está muy claro, pero parece una hipótesis razonable que el virus haya llegado de alguna granja de animales salvajes. Es un volcán a punto de explotar tener en granjas a estos animales. No es algo que se comente mucho pero seguro que prohibirán terminantemente este tipo de granjas.

- Es presidente de la red de investigadores España-China, ¿cuántos españoles están allí?

-En la asociación estamos un centenar aproximadamente, pero la inmensa mayoría se fue de vacaciones y se han quedado en España.

- ¿Cómo ve desde allí las consecuencias y la crisis que va a generar el Covid-19 en España?

-Desde aquí veo que la crisis económica va a ser brutal y aquí también. Va a ser mundial. Entre otras cosas, por las restricciones para viajar, hay países que siguen políticas distintas y habrá que cerrar fronteras. En España la economía está muy basada en el turismo. En China ya se ve el estímulo económico del Gobierno. A mí, por ejemplo, el decano me llamó hace una semana diciendo que un microscopio que había pedido hace tiempo me lo daban sin problema y cuesta medio millón de euros. Eso también se vivió en la crisis de 2008 en EE UU, también hubo un estímulo federal para investigación. Sin embargo, me temo que en España el primer sitio donde van a recortar es en ciencia e investigación.

- Dice que la crisis también va a ser muy importante en China, como ahora nos llega todo el material desde allí, parecía que las empresas podían salir reforzadas.

-Esto aún no ha acabado, tampoco sabemos cómo le va a afectar a EE UU. En China el parón ha sido horrible y sigue siéndolo. Un indicador claro de la actividad industrial es la contaminación y estamos gozando de unos cielos azules estos días como nunca habíamos visto. Va a haber crisis también en China.

- Las cifras de esta pandemia están resultando controvertidas y la polémica de que China ofreciera datos falsos está ahí.

-Esto es China y es muy difícil de saber a no ser que se filtre algún informe y que se sepa que no es uno intoxicado. Yo no sé si los datos son verdaderos, pero diría que si no son reales no han sido muchos más los muertos. Si en vez de 3.000 muertos en Wuhan son 30.000 se habría sabido porque la población lo ha vivido y aquí también hay redes sociales. Pueden ser más pero no muchísimos más. También fueron los primeros y en ese momento no podían saber si 3.000 eran muchos o pocos, porque no se podían comparar todavía con Italia o España. En cuanto surgió la ira popular dimitieron a los responsables provinciales de Salud y del gobierno municipal, les hicieron lo que aquí llaman la autocrítica. También es cierto que a mí y a muchos otros nos parecían al principio una exageración las medidas que se tomaron fuera de Wuhan hasta que vi lo que pasaba en Italia. No entiendo que en España dijeran que no se podía prever tras ver la contagiosidad en Italia.