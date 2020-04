A TVG engade máis seccións didácticas desde este luns

A CRTVG aumentará desde o luns 13 de abril o tempo e os contidos do bloque educativo que ofrece cada mañá pola G2 e a web crtvg.gal, con contidos variados para os escolares, informou a corporación nunha nota. Despois das vacacións de Semana Santa, esta faixa educativa estenderase entre as 10.00 e as 13.30 horas.

O luns estréase 'O teacher dos Bolechas', para que os pequenos aprendan inglés cos seus personaxes favoritos da Galega. Ademáis, o espazo de produción propia 'O Sabedoiro' amplíase ata os 50 minutos e cada día da semana traballa distintas materias.

Emitirase tamén 'Meteoxenios', microespazo didáctico en colaboración coa Consellería de Educación, para coñecer máis de meteoroloxía e climatoloxía.