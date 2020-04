El Papa reivindica la esperanza: "No cedamos a la resignación"

El Papa Francisco reflexionó sobre el significado de ser cristianos y la necesidad de ser portadores de esperanza a todos más allá de los recintos sagrados, sobre todo en situaciones de prueba como la que vive el mundo con la pandemia de coronavirus.

"No cedamos a la resignación, no depositemos la esperanza bajo una piedra. Podemos y debemos esperar, porque Dios es fiel, no nos ha dejado solos, nos ha visitado y ha venido en cada situación: en el dolor, en la angustia y en la muerte. Su luz iluminó la oscuridad del sepulcro, y hoy quiere llegar a los rincones más oscuros de la vida", recalcó Francisco durante la ceremonia de la Vigilia Pascual.