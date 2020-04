Los fallecidos por coronavirus en Galicia suman 349 tras 23 nuevas muertes

El coronavirus sigue haciendo mella en las familias gallegas. Las cifras facilitadas ayer por la Consellería de Sanidade elevan la cifra total de fallecidos a 349 tras registrarse 23 decesos más: 15 en hospitales -todos con patologías previas- y 8 en residencias de mayores. El número de contagiados es de 5.747, 116 más que el viernes, lo que significa un pequeño repunte de casos con un crecimiento del 2,02%.

La lista de muertos en los centros hospitalarios regionales, comunicada por el Sergas, ha sido la siguiente: cuatro mujeres de 86 años, 82, 83 y 97 que permanecían ingresadas en el Chuvi; una mujer de 94, en Povisa; un hombe de 97 que estaba en el Hospital do Barbanza; otro varón de 84 años en la Rosaleda en Santiago; una mujer de 90 hospitalizada en el CHUS (Santiago); otra mujer de 87, en el Hospital de Valdeorras; un hombre de 79, otro de 57 ingresados y un tercero de 88 -comunicado por la tarde-en el CHUAC (A Coruña); y dos varones, de 84 y 97 años, en el CHUO (Ourense). A última hora del día se notificó del deceso de un hombre de 70 años hospitalizado en el CHUF de Ferrol.

Los infectados por la Covid-19 acienden a 5.747 -1.285 en asilos (885 usuarios y 400 trabajadores)- y se distribuyen así por Galicia: 1.169 en el área de A Coruña (+18), 592 en la de Lugo (+21), 1.129 en la de Ourense (+47), 483 en la de Pontevedra (+14), 1.085 en la de Vigo (+11), 963 en la de Santiago (=) y 326 en la de Ferrol (+5). El 3,6% por ciento de todos ellos son usuarios de residencias de la tercera edad.

Del conjunto de positivos, la mayoría se recupera en su propia casa: 4.888 (+172). De entre el resto, 143 están en la uci (-6) y 716 (-50), en unidades de hospitalización. Hasta el momento, se han dado 1.082 altas (+85) y se han realizado 42.122 (+2.690) pruebas tipo PCR.

Acerca de los test rápidos enviados por el Gobierno central a las comunidades en los últimos días, de los cuales el comité de gestión de la crisis sanitaria de la Xunta ya afirmó que no permitían un diagnóstico, el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ha confirmado que "no diferencian los anticuerpos y no nos valen para diagnosticar, nos valen para complementar las PCR, para aumentar su sensibilidad".

Y es que el "mejor" diagnóstico, según ha explicado, lo da el PCR que ya se hace en los laboratorios del Sergas, mientras que los test rápidos enviados por el Ministerio sirven para tener "una idea general sobre cómo está la población gallega en cuanto a defensas" y saber si está "inmunizada". "No nos valen para decidir si estos pacientes que dan positivo hay que aislarlos o no", ha matizado.

Almuiña dice que la Xunta "tampoco" coincide con el Gobierno en que haya que emplear las pruebas rápidas en las residencias, en las que apuesta por "un diagnóstico preciso" a través de los PCR.