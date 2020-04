"One World: Together al Home", homenaje a los sanitarios del mundo

ViacomCBS anuncia que sus canales en España Paramount Network, MTV y Comedy Central, emitirán en directo y en versión original la madrugada del sábado 18 al domingo 19 de abril de 02:00h a 04:00h "One World: Together at Home"Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert serán los presentadores de este especial que contará con Lady Gaga, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Chris Martin, entre otros.