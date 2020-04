Reino Unido supera las 7.000 muertes con un récord de 938 decesos en un día

Las autoridades sanitarias de Reino Unido informaron ayer de que ya son 7.097 los muertos por coronavirus en el país después de registrar una nueva cifra récord de 938 fallecidos en un solo día.

El ministro de Finanzas, Rishi Sunak, que compareció en Downing Street ahora que el primer ministro, Boris Johnson, se encuentra hospitalizado, indicó que se han realizado un total de 232.708 pruebas de Covid-19 en el territorio británico. De todos los tests llevados a cabo, 60.734 dieron positivo, explicó Sunak, que especificó que las cifras sobre las pruebas excluyen las realizadas en Irlanda del Norte.

Asimismo, Sunak, anunció un paquete de ayudas de 750 millones de libras (856 millones de euros) para que todas las organizaciones y fundaciones sin ánimo de lucro puedan "seguir adelante" ante esta pandemia.

También confirmó la mejoría en el estado de salud del primer ministrose, que se encuentra "estable" aunque permanece ingresado en cuidados intensivos. "El primer ministro no es únicamente mi colega y mi jefe sino también un amigo. Mis pensamientos están con él y su familia".

Johnson, de 55 años, ha llegado a incorporarse en la cama de la unidad de críticos del hospital londinense St Thomas y ha "interactuado positivamente" con el equipo médico que le atiende desde que fue ingresado el pasado domingo por la noche, detalló Sunak. El jefe de Gobierno no ha llegado a desarrollar neumonía ni ha requerido ventilación mecánica, aunque sí recibió tratamiento con oxígeno.

Johnson, que dio positivo por el nuevo coronavirus el 27 de marzo, está recibiendo "unos cuidados excelentes", subrayó Sunak, encargado este miércoles de informar desde Downing Street sobre la evolución de la lucha contra la pandemia.

Por su parte, la directora del Servicio Nacional de Salud (NHS) del país, Angela McLean, destacó que la propagación del coronavirus no se está acelerando, según informaciones del diario local "The Guardian". En este sentido, especificó que la cifra de casos diarios "no se está acelerando fuera de control", una cuestión que, tal y como recalcó, "son buenas noticias".

Las autoridades británicas han expresado su preocupación por el hecho de que los ciudadanos puedan bajar la guardia durante los días festivos de la Semana Santa que se aproximan y relajen las medidas de confinamiento y distanciamiento social.

"Creo que estamos comenzando a ver los beneficios (de las medidas), pero resulta crítico que sigamos cumpliendo con las instrucciones", declaró el director médico del sistema público de Inglaterra, Stephen Powis. "No es el momento de volvernos complacientes ni de pensar que el trabajo ya está hecho", subrayó el experto.

Al ser cuestionado por un posible calendario para la reapertura de las escuelas en el Reino Unido, el ministro de Economía aseguró que el Gobierno no tomará decisiones a ese respecto hasta que los científicos consideren que ha llegado el momento.