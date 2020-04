Castells considera "bastante hipotética" la idea de acabar el curso en las aulas

El ministro de Universidades, Manuel Castells, manifestó que la idea de acabar el curso de forma presencial es "bastante hipotética", se ha puesto a disposición de "lo que decidan las comunidades" al respecto y reitera que ningún estudiante va a perder el curso por la Covid-19.

"Con mis informaciones, la gran mayoría de las universidades en España han decidido ya acabar el cursos de forma no presencial", expresó el ministro, ante la imposibilidad de pensar volver a las aulas en mayo. Es el caso de Galicia: las universidades ya han decidido que no se regresará a los campus y se preparan para una probable evaluación on line.