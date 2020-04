Aguado dice que han muerto 4.750 mayores en residencias madrileñas en solo un mes

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, dijo ayer que del 8 de marzo al 8 de abril fallecieron 4.750 personas mayores en residencias por coronavirus en la región, de las cuales 3.479 personas mostraron algún tipo de sintomatología compatible con el Covid-19 pero no fueron confirmados; y 781 fueron confirmados como portadores de coronavirus, por lo que sí engrosaron las estadísticas.

En la rueda de prensa telemática posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente anunció estos datos del último mes, en el que han fallecido 4.750 personas mayores en residencias de la Comunidad de Madrid. Aguado insitió en que, aunque esta cifra sea "mucho más alta" que la de "un mes ordinario", "la mayoría" de los en torno a 50.000 internos que hay en Madrid "no están contagiados y no están conviviendo siquiera con personas contagiadas". Y aseguró que "en la mayoría de las residencias no han tenido casos de coronavirus y los usuarios siguen con normalidad".

La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, indicó la semana pasada en una entrevista radiofónica que en torno a 1.000 personas mayores fallecen todos los meses en estos establecimientos.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, acusó al Gobierno de dejar fuera de la cifra de muertos por coronavirus a "miles y miles" de personas que están falleciendo por la enfermedad, pero sin que se les realice la prueba que confirme la infección porque no hay test suficientes, y puso como ejemplo a quienes fallecen en residencias de mayores. Maroto exigió al Ejecutivo los datos "reales" para que los ciudadanos conozcan la expansión de la pandemia en España.

"Que los ancianos que fallecen en residencias no computen para el Gobierno porque no le dio tiempo de hacerles el test es miserable", ha dicho el portavoz, que añadió que "las mentiras tienen las patas cortas" y que se acabarán por conocer las cifras. El PP ha pedido información de muertos de los últimos años en los Registros Civiles para comparar.

En la sesión de la Comisión de Sanidad que tuvo lugar ayer en el Congreso, Vox acusó al Gobierno de ocultar muertes. A través de su portavoz Juan Luis Steegmann, la formación derechista criticó que el ministro "muestre satisfacción" por la situación actual de las cifras que, a su juicio, "no es verdad" y apunta que, según determinan algunas comunidades autónomas, los números pueden ser hasta un 75% mayores.

"Este es un tema muy serio y nosotros no nos engañamos a nosotros mismos", replicó el ministro Illa, que aseguró que "la definición de caso que tenemos en España es de las más exigentes que hay en toda Europa, y toda persona que da un diagnóstico positivo y fallece es considerada un fallecido por coronavirus".