Los que mueren en sus casas no siempre entran en la estadística

Según se informó ayer mismo, las instrucciones realizadas desde el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas para efectuar las estadísticas relativas a la expansión del coronavirus en sus territorios solo requieren computar, en el caso de los fallecidos, aquellos que tienen la confirmación de estar infectados por el SARS-CoV-2, y no los casos sospechosos. De esta forma, una persona con síntomas de Covid-19 a la que no se le hayan realizado pruebas del coronavirus no entrará en las estadísticas oficiales si muere durante el aislamiento en su domicilio.

Bomberos de Madrid han relatado que en las últimas semanas hasta el 85 por ciento de sus salidas son para abrir puertas de personas que fallecen solas en sus viviendas.

Residencias

Las comunidades autónomas utilizan diferentes parámetros para realizar el recuento de fallecidos. El Gobierno de Cataluña ya ha admitido que la cifra real de muertos es más alta que la oficial, y Galicia ha modificado la forma de cálculo.

La Consellería de Sanidade realizaba el cómputo global de fallecidos, pero desde la semana pasada solo contabilizaba los muertos en hospitales, mientras que Política Social se encargaba de datar los que morían en residencias de ancianos.

A partir de ahora, y según recoge el Diario Oficial de Galicia, todos los centros sanitarios y sociosanitarios de Galicia públicos y privados, entre ellos las residencias de mayores, tendrán un máximo de dos horas para notificar a Sanidade las muertes relacionadas con el Covid-19, con independencia de su causa inmediata.