El Consejo Escolar acepta evaluar las tareas en casa y que se pueda repetir curso

No habrá "aprobado general" y los alumnos que tengan que repetir curso, si así lo considera el claustro en cuestión, podrán repetir. El Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano consultivo en materia educativa del Gobierno, rechazó ayer una de las peticiones realizada por sindicatos de estudiantes que pedían la cancelación de los exámenes a partir de ahora y que todos los estudiantes pasen de curso debido a la situación provocada por el coronavirus, medida similar a la que ha tomado, por ejemplo, Italia, cuyo alumnado dice adiós al curso hasta el mes de septiembre.

El Consejo Escolar del Estado decidió ayer que las actividades realizadas en casa en este periodo de confinamiento sí sean evaluables, teniendo en cuenta a las familias que no tengan los medios tecnológicos necesarios: aconseja realizar un seguimiento personalizado para valorar el trabajo de cada alumno. "Las tareas educativas llevadas a cabo en casa, se propone sean evaluadas mediante informes personalizados del alumnado, atendiendo a sus condiciones tecnológicas y de conectividad para la creación del conocimiento (la brecha digital no puede ser la causa de una evaluación negativa de los aprendizajes y las competencias", expresa el Consejo Escolar.

En cuanto a las posibles repeticiones de curso, apunta que se limite a casos "extraordinarios" teniendo en cuenta la situación excepcional que viven familias y alumnado. Así lo trasladará al Ministerio de Educación, que hoy se reúne (por videoconferencia) con las autonomías para definir cómo será este último tramo del curso.

En esta segunda evaluación, el profesorado solo ha tenido en cuenta el trabajo del alumnado en las clases presenciales, hasta que entró en vigor la orden de confinamiento (las tareas realizadas en casa no contaron para nota). Profesorado y familias aguardan ahora las instrucciones para el tercer trimestre. Según las últimas directrices de Ministerio y comunidades se flexibilizarán los contenidos y, en caso de la ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade) las pruebas se ajustarán a la excepcionalidad de este curso académico, con una mayor opcionalidad en los exámenes, de manera que el alumno pueda demostrar "lo que sabe, no lo que no sabe", según en su día expresó la ministra de Educación, Isabel Celaá.

El Consejo Escolar no descarta que el alumnado pueda volver a las aulas al final de este curso. En todo caso: "la evaluación del tercer trimestre en cada una de las materias, si resulta positiva, se entenderá, siempre que sea posible, como recuperación de las anteriores para aquellos alumnos que tuvieran una o las dos insuficientes", expresa el documento. Este órgano acordó también que se cumpla el calendario escolar: que no se prolongue el curso a julio. Y que las pruebas extraordinarias (de recuperación) se hagan en septiembre. El Consejo Escolar del Estado considera que la actividad docente debe centrarse en "afianzamiento" de los contenidos, no recomienda avanzar en el currículo.

Para tratar el contenido de la ABAU (que en el caso de Galicia ya tiene fecha: 7, 8 y 9 de julio y 15, 16 y 17 de septiembre) el Consejo Escolar del Estado volverá a reunirse el próximo 5 de mayo.