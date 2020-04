Canto de vida y esperanza

Cuarenta miembros del Orfeón Donostiarra han interpretado, mediante videoconferencia, una versión vocal de esta canción de Leonard Cohen (1934-2016), una especie de himno religioso laico titulado con esa exclamación bíblica de júbilo que, seamos creyentes o no, todos esperamos gritar a los cuatro vientos cuando la pandemia remita, dejen de espantarnos las cifras diarias de fallecidos y se afloje el confinamiento.

Se trata de una canción relativamente reciente del genial compositor canadiense, premio Príncipe de Asturias 2011. "Hallelujah" fue el primer corte de la cara B de su álbum "Various positions", de 1984, cuando Cohen ya había alcanzado hacía tiempo el estatus de maestro de la canción de autor. Sin embargo, la canción no fue verdaderamente popular hasta que la versionó John Cale, exmiembro de la Velvet Underground, para el recopilatorio de homenaje "I'm your fan", producido en 1991 por la revista musical francesa "Les Inrockuptibles", y que incluía también interpretaciones de R.E.M., Pixies, Nick Cave y otros. Esa versión inspiró la que, a juicio de este modesto juntaletras, puede considerarse como la más emocionante de las más de 300 que se han grabado, la publicada por Jeff Buckley en su álbum "Grace" (1994).

Cuajada de referencias bíblicas, la canción tiene diversas interpretaciones, desde las más espirituales a otras más carnales. Según una de las más comunes, Cohen, de religión judaica y también declarado simpatizante de Jesucristo, discute con Dios. Ese David es el rey judío en el libro de los Salmos:

Ahora he escuchado que había un acorde secreto

Que David tocó y agradó al Señor

Pero realmente no te importa la música, ¿verdad?

Los jóvenes conocieron este "Hallelujah" por la versión que suena en "Shrek" (2001), interpretada por John Cale, aunque fue la de Rufus Wainwright la incluida en el disco de la banda sonora. Muchos gallegos recordarán la que sonó en Castrelos la noche del 13 de agosto de 2009. Cohen mencionó a Vigo en la letra, y durante el solo de órgano Hammond se quitó el sombrero, lo mismo que hacemos nosotros al recordar su figura y esta inmortal canción.