Ni beber agua ni hacer gárgaras con agua salada eliminan el virus

| Beber mucha agua o hacer gárgaras con agua salada no previenen la infección por coronavirus. No hay ninguna prueba de que sean medidas efectivas para evitar el contagio. Por los grupos de WhatsApp se está difundiendo un mensaje en el que se explica que antes de llegar a los pulmones, el coronavirus "permanece en la garganta durante cuatro días y en este momento la persona comienza a toser y a tener dolores" y sostiene que "si se bebe mucha agua y se hacen gárgaras con agua tibia y sal o vinagre, se elimina el virus", pero todo ello es falso. La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria indica que "la ingesta de líquidos no tiene nada que ver con el proceso de infección". Ni fríos ni calientes. Otro de los bulos que circulan por las redes sociales es que el café, el té o cualquier otra bebida caliente tienen capacidad de desactivar el virus, pero, según la comunidad científica, eso mentira. Tampoco hay pruebas de que las bebidas heladas favorezcan su contagio, como sostienen otros. Lo de las gárgaras también carece de fundamento médico. Corre una noticia falsa por las redes sociales sobre un médico chino llamado Zhong Nanshan, que recomienda enjuagarse la garganta con agua salada para evitar el contagio. El propio Nanshan y su equipo han negado haber hecho esa recomendación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que no hay pruebas de que una solución salina proteja contra la infección del SARS-2, el virus que produce el Covid-19. Lo único que es efectivo contra el contagio es evitar entrar en contacto con el virus y extremar la higiene.