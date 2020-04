¿Cuándo abren los supermercados esta Semana Santa? Horarios de Mercadona, Carrefour...

Tras la campaña lanzada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 'Esta Semana Santa, planifica tus compras', para evitar aglomeraciones en las tiendas y reducir así el riesgo de contagio por coronavirus, los principales supermercados han adaptado sus horarios para atender a sus clientes, pero con la mira puesta también en garantizar la salud de sus empleados.

El estado de alarma ha coincidido con una Semana Santa cuyas celebraciones confinadas continúan este Jueves Santo, 9 de abril, festivo en toda España excepto en Cataluña y la Comunidad Valenciana, y concluyen el Lunes de Pascua, 13 de abril. El Viernes Santo, 10 de abril, es festivo en todas las comunidades.

Los supermercados aseguran el abastecimiento de las familias, muchos con un horario reducido y adaptándose a las fiestas de cada localidad y a las normas vigentes establecidas en cada municipio con respecto a la apertura en domingos y festivos.



Mercadona

La empresa abrirá todos sus supermercados en el horario reducido desde que comenzó el estado de alarma (de 9.00 a 19.00 horas) excepto los domingos y los festivos de cada comunidad autónoma, cuando permanecerán los establecimientos cerrados como es habitual en la cadena de alimentación de Juan Roig.

De esta forma, en la Comunidad Valenciana y Catalunya subirán la persiana el Jueves Santo y el Sábado Santo y la bajarán el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección (como en el resto del territorio español), así como el Lunes de Pascua, festivo autonómico catalán y valenciano.



Hipercor y Supercor (El Corte Inglés)

Los supermercados de El Corte Inglés han ideado un plan específico de cara a esta Semana Santa de 2020. Tanto los establecimientos Supercor como Hipercor de toda España abrirán el Jueves Santo y el Viernes Santo desde las 11.00 hasta las 19.00 horas. El resto de los días la apertura será de 10.00 a 20.00 horas como es habitual en estas tiendas.



Carrefour

La cadena de alimentación francesa tiene previsto mantener en Madrid sus horarios de lunes a sábado de 9.00 a 21.00 horas, aunque en esta Semana Santa tan atípica reducirá ese espacio de tiempo durante los festivos del jueves, viernes y domingo de 9.00 a 15.00. No será igual en todas las comunidades autónomas, ya que la empresa ha decidido no unificar su patrón de apertura y cierre. En Barcelona, por ejemplo, Carrefour no abrirá ni el viernes, ni el domingo ni el Lunes de Pascua.



Aldi

La cadena de supermercados de descuentos de origen alemán ajustará los horarios según los festivos de cada localidad y las normas de cada municipio con respecto a la apertura en domingos y festivos. En un comunicado enviado este lunes, Aldi ha explicado que ha modificado sus horarios en el marco de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus con el objetivo de garantizar la salud y la seguridad de los empleados y los clientes. La mayoría de supermercados de Aldi abrirán todos los festivos en horario de 9:00 a 15:00, a excepción de la Comunidad de Madrid, donde se amplía el horario hasta las 19:00 horas, o Cantabria y El País Vasco, donde permanecerán cerrados todos los festivos. Aldi abrirá el domingo en Madrid de 10:00 a 15:00 horas y de 9:00 a 14:00 en Catalunya y Baleares.



Caprabo

La compañía de supermercados con fuerte presencia en Catalunya y Navarra tiene previsto atender al público el Jueves Santo y el Sábado Santo en horario de 9.00 a 20.00 horas. Viernes Santo y Domingo de Resurrección mantendrá las puertas de sus establecimientos cerradas. El Lunes de Pascua volverá a abrir 17 tiendas de Barcelona, Tarragona y Girona de 9.00 a 15.00 horas.



Lidl

Los supermercados de la cadena Lidl abrirán el Jueves Santo de 10.00 a 15.00 horas. El Viernes Santo permanecerán las puertas de sus establecimientos cerradas, volverán a abrir el Sábado Santo de 9.00 a 20.00 horas y el Domingo de Resurrección, de 10.00 a 15.00 horas.



Dia

Distribuidora Internacional de Alimentación (DIA) es una de las cadenas que ha decidido no modificar los horarios que implantó cuando se decretó el estado de alarma. Abrirá todos los días de Semana Santa de 9.00 a 19.00 horas, excepto el Domingo de Resurrección que lo hará de 10.00 a 16.00 horas.



Alcampo

Los supermercados de esta distribuidora de alimentación y productos del hogar atenderán al público el Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo de 9.00 a 20:30 horas y el Domingo de Resurrección, día 12 de abril, de 10.00 a 20.00 horas.



Ahorramás

La cadena ha decidido cerrar "por la seguridad de todos" el jueves, viernes y domingo en toda la Comunidad de Madrid y también el día 13 en Castilla-La Mancha. Recomienda planificar la compra con antelación para evitar aglomeraciones el Sábado Santo día que abre desde las 10.00 a las 15.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.



Bon Preu

Los establecimientos Bonpreu y Esclat cierran desde el pasado 5 de abril todos los domingos hasta que se modifiquen las actuales circunstancias del estado de alarma. En Semana Santa los horarios comerciales también se verán reducidos con el cierre de algunos días, según el grupo.

En las tiendas turísticas abrirán sólo el Sábado Santo de 9.00 a 15.00 y de 16.00 a 20.00. El Domingo de Resurrección permanecerán cerrados y el Lunes de Pascua solo atenderán de 10.00 a 14.00.