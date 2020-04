La retranca se reinventa para superar el confinamiento

proyectan frases cargadas de retranca para superar el aburrimiento por el confinamiento. Hay un edificio en rúa dos Concheiros, en Santiago de Compostela , cuya fachada es, quizás, una de las más vistas durante esta cuarentena desde que el pasado 18 de marzo un vecino, integrante de Escola Unitaria, hizo hablar al barrio a través de un proyector. Cada noche,

"Amancio Ortega me regaló un mechero, pero me robó los porros", "A ver se nos están engordando para logo paparnos", "Non hai licor café suficiente para olvidar este inferno" o "Feijóo, queda na casa" son algunos de los mensajes que se han podido leer tanto en el barrio de San Pedro como en las redes sociales tras hacerse virales.

Escola Unitaria funciona ahora como un receptor de frases que van desde el humor a la polítca, pasando por el compromiso social. "Los mensajes nos llegan desde muchos sitios, aunque los más importantes proceden de Liérganes; allí nuestra aliada, María Von Touceda, tiene todos, explica Fernando Lema, uno de los culpables de tanto revuelo.Aunque sus exitosas frases, cargadas de ánimo y reivindicación al más puro estilo gallego, no han sentado bien a una de las cabeceras de la ciudad compostelana. El Correo Gallego no tardó en reaccionar a las proyecciones, que calificaron de «soeces» y, pese a que gustan en el barrio,