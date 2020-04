El Gobierno aislará a los pacientes asintomáticos tras un cribado masivo de cinco millones de test

El Gobierno prepara ya las medidas que se adoptarán en la segunda fase de lucha contra la pandemia, tras confirmarse la ralentización del avance del coronavirus en España, caracterizada por una campaña de test masivos con el aislamiento de los infectados asintomáticos, según comunicó el presidente Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos en la reunión telemática que mantuvieron ayer. Los técnicos de salud pública trabajan ya en estas medidas de transición y antes de suavizar el confinamiento se quiere detectar a los pacientes asintomáticos para evitar una segunda ola de casos.



Además de pedirles que aporten las listas de hoteles, albergues o pabellones donde se acogerá a quien dé positivo en Covid-19 sin tener síntomas y no pueda "garantizar buen aislamiento en su domicilio", el Gobierno ha requerido a las comunidades que remitan antes del miércoles que viene datos precisos sobre la situación en las residencias de mayores, tanto públicas como privadas, pues se trata del colectivo más vulnerable en este momento.

Sánchez avanzó a los presidentes autonómicos la entrega de un millón de test para iniciar los controles masivos -el reparto se inició ayer y a Galicia le tocan 58.000-, si bien Sanidad ha adquirido ya cinco millones que se repartirán en los próximos días. El objetivo, según indicó el presidente del Gobierno, es realizar un cribado inicial en las zonas de más alta incidencia de coronavirus, en concreto en hospitales y en residencias de ancianos. Las pruebas se irán generalizando porque la clave para atajar la epidemia radica en la detección precoz de los asintomáticos, que al no sentir molestias, pueden facilitar la propagación de la enfermedad y favorecer que se produzca una segunda ola, que sería "peor", advirtió ayer Sánchez. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se mostró crítico con este aislamiento de personas asintomáticas: "No soy capaz de concretar de qué se trata (la propuesta) y qué fin se busca". En su opinión "los positivos, si no presentan sintomatología grave, deben seguir en sus casas".

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, expuso que se ha aprobado un protocolo para el uso de los nuevos test rápidos de detección del Covid-19. En cualquier caso, incidió, en que estos test serán sólo complementarios y que "la estrategia de test masivos a la población que hemos decidido es la de pruebas de PCR".

Según Illa, España realiza ya entre 15.000 y 20.000 test diarios y se trabaja para aumentar de forma considerable y garantizar una producción nacional tanto de las PCR como de los kits de extracción que son necesarios. Un estudio publicado por la Universidad británica Imperial College elevaba a un 15% de la población, unos 7 millones de personas, el número total de contagiados de Covid-19 en España. Un dato muy alejado de la cifras oficiales, que este domingo 5 de abril se situaban en 37.584 casos confirmados.

Conocer cuánta población ha desarrollado anticuerpos a la enfermedad es otro de los ejes de la siguientes etapa de lucha contra la pandemia. De hecho, en el Instituto Carlos III está ya en marcha un estudio para analizar el porcentaje de inmunidad que la población española ha generado al Covid-19, según informó María José Sierra, jefa del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias.

En cuanto a la posible recomendación del uso generalizado de mascarillas para salir a la calle, Salvador Illa, matizó ayer que el Gobierno "no exigirá nada que no se pueda cumplir". Ha incidido en que el Gobierno sigue estudiando la posibilidad de implementar la utilización de material de protección por parte de los ciudadanos, pero ha puntualizado que aún no se ha tomado un decisión en firme. "Cuando la tengamos decidida en base al criterio de los expertos, la daremos a conocer", indicó en la rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa junto a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Transportes, José Luis Ábalos, y Defensa, Margarita Robles.

Illa ya apuntó el pasado viernes la posibilidad de recomendar a la población el uso generalizado de mascarillas para evitar el contagio. Un criterio que responde a que ha habido "un cambio de posición" por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la utilización de estos protectores, según matizó ayer.