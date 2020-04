El coronavirus se cobra otras 17 víctimas en Galicia

Mientras la cifra diaria de muertos por coronavirus empieza a bajar en el conjunto de España, a Galicia parece que esa tendencia aún no ha llegado. En las últimas horas han fallecido en la comunidad 17 personas que padecían el Covid-19, lo que eleva el total a 241. De estas últimas muertes, nueve en encontraban en centros hospitalarios y ocho en residencias de mayores.



El Sergas ha comunicado el fallecimiento en hospitales de Vigo de dos hombres, de 87 y 80, y una mujer, de 86. El resto de fallecidos se reparten por otros siete centros sanitarios: un varón de 85 años que estaba ingresado en el Hospital Universitario de Ourense; una mujer de 80 años en el CHUF; un hombre de 76 años no HULA; en el Virxe da Xunqueira de Cee una mujer de 88 años; otra de 68 en el Chuac e un hombre de 76 en el hospital do Salnés. Todos ellos padecían patologías previas, según el Servizo Galego de Saúde.



Por su parte, la Consellería de Política Social ha informado de otros ocho muertes en las residencias de mayores gallegas. En su caso, la notificación se refiere a los casos registrados ayer. Los centros de DomusVi en Vigo y en Cangas siguen siendo los más golpeados por la pandemia: en Barreiro murieron otras tres personas y dos en Aldán. También falleció un usuario de la residencia de Celanova -la primer en la que entró el coronavirus-, otro en Nuestra Señora de la Esperanza (Ourense) y otro más en El Portazgo (A Coruña).





