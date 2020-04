Nueva York busca sanitarios voluntarios para evitar el colapso del sistema de salud

La ciudad de Nueva York ha enviado un mensaje de emergencia a través de los teléfonos móviles para recabar personal sanitario voluntario ante el desbordamiento del sistema de salud en el estado, epicentro del coronavirus en Estados Unidos, país en el que los positivos de coronavirus superan ya los 275.000 tras sumar ayer más de 30.000 en 24 horas, mientras que los fallecidos son al menos 7.067, unos 1.000 más.



Las alarmas de los teléfonos móviles, que se activan cuando las autoridades envían mensajes de alerta a la población, habitualmente por algún fenómeno meteorológico extremo o por la desaparición de menores, sonaron el viernes a las 17.20 horas: "Atención a todos los trabajadores de la salud: la ciudad de Nueva York está buscando trabajadores de la salud voluntarios con licencia, para prestar asistencia en centros de atención médica", dice el mensaje, enviado en inglés y en español y que está acompañado con una dirección web de contacto: NYC.gov/helpnow.

De Blasio pidió que se lance un programa nacional de "alistamiento" para médicos y enfermeras para afrontar el aumento de pacientes afectados por el coronavirus tanto en Nueva York como en todo el país.

"Si tenemos el personal, si tenemos el equipo, se van a salvar vidas; si no, va a morir gente que no tiene por qué morir", dijo De Blasio en una entrevista en el canal CNN.

En su rueda de prensa diaria, un frustrado De Blasio insistió en que había solicitado al Gobierno federal el envío de 1.000 enfermeros, 150 médicos y 300 terapeutas respiratorios.

Esta no es la primera vez que las autoridades neoyorquinas solicitan la incorporación de personal sanitario voluntario, aunque nunca antes habían empleado este método

Hasta el jueves, 85.000 sanitarios, 21.000 de los cuales son de otros estados del país se habían presentado como voluntarios para ayudar en la crisis.

Según las últimos datos, la ciudad de Nueva York tiene 57.159 casos confirmados de Covid-19 y más de 1.500 personas han perdido la vida. Los hospitales están desbordados y ha sido necesario el envío de camiones frigoríficos para poder ubicar a los muertos.

El gobernador del Estado Andrew Cuomo advertía el jueves de que al ritmo de crecimiento actual de las hospitalizaciones los hospitales se quedarían sin respiradores en seis días.

Uso de mascarillas

Mientras tanto, el Gobierno federal estadounidense ha empezado a sugerir a los ciudadanos taparse la cara en público para evitar contagios de coronavirus, aunque el presidente, Donald Trump, aseguró que él no seguirá esa sugerencia.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) actualizaron sus recomendaciones, en las que ahora también instan a la ciudadanía a utilizar piezas de tela -no médicas o con filtros, reservadas para el personal sanitario- para cubrirse la cara cuando estén en público.

"Los CDC están recomendando el uso de mascarillas no médicas para taparse la cara como una medida voluntaria adicional. Es voluntario, no hay que hacerlo. Es voluntario, no creo que yo vaya a hacerlo", anunció el mandatario en rueda de prensa, aunque dijo que "puede que sea algo bueno".

El organismo apuntó que taparse la cara es especialmente importante "en lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento social sean difíciles de mantener (como por ejemplo supermercados y farmacias) especialmente en áreas de transmisión comunitaria significativa".