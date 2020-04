Jorge Cebreiros: "El Gobierno tiene un problema: no tiene puñetera idea de lo que es una empresa"

Jorge Cebreiros atiende a FARO por teléfono. Atiende sus reponsabilidades como empresario y presidente de la patronal de Pontevedra de forma telemática desde que se decretó el estado de alarma en España. Cifra en un 30% la actividad económica de la provincia que no se ha visto paralizada como consecuencia de las medidas adoptadas para contener la propagación del coronavirus.



- ¿Con cuántos empresarios que han tenido que cerrar su empresa ha hablado estos días?

- Muchos. Me preocupan mucho estas personas que te llaman ya desde el punto de vista personal, empresarios que te dicen que van a un ERTE pero que están convencidos de que no tienen salida. Porque no van a poder hacer frente a los contratos, los pedidos? No es fácil tener pulmón financiero para resistir esto. Llaman al amigo, no para consultarte por un expediente. Es que ya lo han hecho. No ven futuro, han perdido el primer semestre.

- ¿Más con ERTE por fuerza mayor o por causas productivas?

- Fuerza mayor, y se están arrepintiendo ahora. Porque les van a obligar a tener seis meses contratados a todo su personal. Nadie sabe lo que les va a pasar, ni el que tiene su empresa funcionando ni el que no.

- Surgen ahora todo tipo de voces que dicen que habría que haberse anticipado a esta crisis. ¿Alguien en el empresariado lo advirtió? Es uno de los principales reproches al Gobierno.

- Era imposible de prever. No hay ningún empresario que haya vivido la del 18 para contarlo. Pero aunque estuviera vivo, no sería igual. Una de las poquitas cosas, casi la única, en la que estoy de acuerdo con el Gobierno es que nadie podía prever esto. Por eso tengo que exculparlos en una primera fase, y por tanto excuso también a los empresarios. Hasta que empezó Italia.

- También ha protestado airadamente contra la manera en que se han limitado las actividades autorizadas a seguir operando. No puede ser fácil tomar una decisión de ese calibre.

- Yo confío en que un Gobierno tiene más información, la capacidad de preguntar, magníficos profesionales? No puedo entender esta improvisación. Tenemos que lidiar con varias versiones de un mismo real decreto, incluso con reuniones posteriores, que van alimentando ese RD con disposiciones adicionales y anexos de los que no tenías ni idea. El colmo es cuando se publica uno un domingo a las doce menos cuarto de la noche. Alguien tiene que parar esta locura, los empresarios no dedican los domingos a estar atentos al BOE.

- ¿Cómo vivió esa jornada?

- Le pongo por ejemplo a los graniteros, llamando a los trabajadores para que no vayan a trabajar ese lunes. Esto, a las cuatro de la tarde. Y a medianoche a llamar otra vez para que sí fueran, un caos brutal. Los transportistas de Ence no podían circular porque no estaban considerados como actividad esencial, pero la propia Ence sí lo era. Cuando escucho a una ministra que pide perdón y después dice que no hubo improvisación, no me lo puedo creer. Casi prefiero creer que es improvisación y que no está hecho a mala fe.

- ¿Se refiere a las matizaciones posteriores? La norma fue corregida con notas técnicas.

- Nuestros gobernantes tienen un problema, y es que no tienen ni puñetera idea de lo que es una empresa. No tienen que tenerla, seguro que son magníficos profesionales de lo suyo, pero no saben cómo se gestiona una empresa, dónde le aprieta el zapato. La idiosincrasia por territorios, tamaños, sectores? solo la puede conocer alguien que esté muy metido en el mundo empresarial. Yo presupongo que el presidente del Gobierno no sabe nada de la empresa porque no ha tenido nunca una, pero puede llamar por teléfono. Hay una cosa que se llama diálogo social donde se pueden sentar para hablar las cosas. Si hubieran hecho eso no estaríamos en esta situación. Podían haber preguntado.

- ¿Dice que no se ha hablado con la patronal?

- La última llamada que me costa a CEOE y Cepyme fue por el primer real decreto, el martes 17. No están haciendo caso a nadie.

- ¿En qué sentido, si ha sido así, ha mudado su concepto de la ministra Yolanda Díaz?

- Ha mudado para mal. Pero por sus actos. Cuando la nombraron ministra salimos públicamente para darle un margen, es una profesional sin duda próxima a los sindicatos, Y había salido por Pontevedra, la invitamos a venir. Pero las explicaciones que ha dado en varias ruedas de prensa, su desconocimiento de la realidad empresarial, la forma en la que se dirige a los empresarios? Traslada una confrontación que no sirve de nada. Van a cerrar cientos de miles de empresas, no es una risa.

- Ha advertido que redoblarán los controles contra el fraude.

- Sí, con responsabilidad administrativa y penal. Si pido un ERTE en mi empresa, me acojo a causas de fuerza mayor, me comprometo a mantener empleo seis meses? Vale, ¿y si en agosto no puedo mantenerlos? ¿Me va a perseguir penalmente? Los que hayan pedido ERTE por fuerza mayor se lo estarán pensando, así que seguro que cambiarán a un ERTE normal, ERE o concurso. No se puede salir con estos mensajes. Que salga del sindicato, ya no es sindicalista, es tan ministra de un empresario como de un trabajador.

- Han protestado airadamente contra la prohibición de los despidos. Igualmente en Galicia se destruyeron 36.000 en marzo.

- El decreto viola absolutamente la libertad de empresa. Tengo que tener la libertad de contratar y libertad de despedir. No conozco a ningún empresario que desee despedir, nadie contrata al que no le vale. Una semana antes ya contábamos con que iban a sacar ese decreto, y desde entonces ya tomaron medidas muchos empresarios. Los que no veían seis meses de futuro, los que sabían que iban a cerrar, que iban a perder drásticamente el negocio? Empezaron a rescindir todos los contratos temporales, no estaba prohibido. Lo hicieron para defenderse. Luego dicen a los autónomos que conceden una prestación, por la que ya pagan, de cese de actividad. Y si lo hace no paga cuota de autónomos y le pago el 70% de la base. ¿Cómo reacciona un autónomo? Cesa la actividad.

- ¿Cuál es su mayor temor?

- Esta sangría va a seguir en abril. Esto no se arregla endeudando más a las empresas y autónomos, y tacharnos de burgueses capitalistas indolentes que estamos esperando la mínima oportunidad para despedir. El estado de alarma necesariamente se prolongará 15 días más. Estamos hablando de que un 70% de la economía de esta provincia está parada, cerrada totalmente. En mi opinión tendrían que haber limitado las actividades a un porcentaje, siempre priorizando todas las medidas de seguridad, un cierre no tan brutal habría sido más idóneo Los automóviles que no se han vendido en estos tres meses no se van a vender nada más se levante el confinamiento, habrá rebajas muy fuertes? La gente perderá su empleo, la demanda interna va a sufrir mucho.