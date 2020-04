Italia concederá el aprobado general a sus estudiantes si no se retoman las clases

Con el final del curso escolar a la vuelta de la esquina, el Gobierno italiano ultima un decreto ley para regular el fin del año académico vigente y preparar el siguiente, ya en otoño próximo. La idea es que ante la crisis del coronavirus, ningún estudiante se quede rezagado, por lo que apuesta por otorgar un aprobado general, independientemente de las notas que haya sacado cada alumno en los últimos exámenes, según informan medios italianos.



Según el borrador del decreto ley, el contenido que ha quedado fuera por la crisis del coronavirus que se retomará el próximo curso quedará en manos de los comités educativos que panifiquen el inicio del nuevo año académico. Lo más probable, sin embargo, es que aquellos alumnos cuyas notas sean suspendidas al final de este curso traten de ponerse al día en el año siguiente. Eso podría a la vez retrasar en el tiempo el curso normal 2020-21.

El sistema italiano mantiene la reválida para pasar al bachillerato, que también será suspendida, según explica "La Stampa" que, además, podría ser sustituida por una evaluación por parte del consejo escolar.

Mayor problema presentan los alumnos que tienen que presentarse a las pruebas de acceso a la universidad -maturità, en Italia-, algo que preocupa también a los alumnos del último curso de la ESO en España.

Italia plantea en este caso dos escenarios distintos. En caso deque las clases pudiesen retomarse el 18 de mayo, el decreto ley prevé un calendario abreviado para llegar a tiempo en un modo relativamente estándar a las pruebas de selectividad.

Si, por el contrario, no es posible reanudar las clases en esa fecha, lo cual es lo más probable, no habrá examenes escritos de final de curso y todos los alumnos podrán realizar la prueba para acceder a la universidad. En caso contrario, como resulta muy probable, los exámenes escritos de final de curso no tendrán lugar y podrán realizar la prueba preuniversitaria todos los alumnos. El examen se mantendrá, pero será una prueba oral de una hora a través de alguna plataforma online.