El impacto del Covid-19 se contiene: la cifra de muertos es la menor en siete días

El pico de la pandemia de Covid-19 no se ha alcanzado en España, pero parece cada vez más cerca, a tenor de la caída en el ritmo de fallecimientos causados por el coronavirus, contagios y hospitalizaciones, en las menores cifras en al menos una semana. El Ministerio de Sanidad considera esta evolución un "rayo de esperanza" ya no para aplanar la curva, sino para comenzar el descenso en la incidencia de un mal que ha golpeado con una fuerza inédita, obligando a imponer un estado de alarma que el Gobierno central impuso el pasado día 16 de marzo y que quiere prolongar más allá de la segunda prórroga hasta el 26 de este mes. Solicitará esta medida de forma inmediata al Congreso.



La jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES), María José Sierra, informó ayer del balance de la situación, celebró con cautela la contención de la pandemia y advirtió que la transición hasta la vuelta a la normalidad "no será fácil".

España registró 809 nuevos fallecidos hasta alcanzar 11.744, lo que supuso un aumento del 7,3% y el dato más bajo en ocho días tras dos jornadas, además, en que se superaron los 900 cadáveres. El aumento de los contagiados fue aún menor, con un 5,9% más. La lista incorporó 7.026 personas diagnosticadas de Covid-19 hasta sumar 124.736, cifra similar a la de enfermos registrados en Nueva York, donde el coronavirus llegó casi un mes después.

Los datos hospitalarios potenciaron la esperanza en que las barreras contra la pandemia, como el confinamiento ciudadano y la hibernación de la actividad económica no esencial, comienzan a dar frutos. Ingresaron en centros hospitalarios 975 personas, el dato más bajo en varias jornadas y después de que el jueves el incremento fuese de 2.524.

Esa tendencia se reprodujo en lo relativo a los casos más graves, el de los pacientes tratados en las unidades de cuidados intensivos (UCI). Su repunte fue de apenas el 1,8% -el día anterior fue del 5,31%-, con 116 enfermos más en una jornada hasta sumar 6.532.

Sin embargo, los datos de pacientes en UCI no son uniformes, ya que unas comunidades reflejan los acumulados hasta el día de la notificación y otras señalan casos que había en la tarde precedente, según informa la agencia Efe.

"Sí hay un rayo de esperanza, pero hay que estar vigilantes. Sabíamos que el efecto de las medidas tardaría semanas en llegar, y lo estamos viendo ahora. Los profesionales están dándolo todo, comprometidos y haciendo un enorme esfuerzo que ha hecho que podamos estar controlando el acúmulo de casos", destacó Sierra.

La cifra de curados también se ralentizó. El viernes repuntó un 34%, pero un día después creció un 12,1%: 3.706. El total de ciudadanos que ha superado el Covid-19 asciende a 34.219.

Madrid continúa a la cabeza de los contagios, con 36.249, y fallecidos, con 4.723 fallecidos, por delante de Cataluña (24.734 y 2.508), Castilla-La Mancha (9.324 y 989), Castilla y León (8.332 y 786), País Vasco (8.187 y 477).