O historiador e arqueólogo Xosé Carlos Abad recolleu nun libro titulado "E o outono tinguiuse de loito. A gripe de 1918 nas terras de Vigo" a grave epidemia que asolou o mundo naquela data. O agora presidente do Intituto de Estudios Vigueses subliña as similitudes daquela pandemia coa que agora está a azoutar ó planeta polo Covid-19.



- Nun principio tódalas pandemias empezan dun xeito parecido, sobre todo as virais, que son as que menos se coñecen. Na de 1918, as primeras testemuñas de que empeza a manifestarse son do mes de marzo, en Estados Unidos, nun grupo de rapaces que viñan movilizados nun campamento militar e que comenzaron a manifestar síntomas e a contaxiar aos compañeiros. Estaban metidos en campamentos con grandes concentracións de persoas, polo que o contaxio era moi fácil. Nese momento, ademáis da gripe non se coñecía prácticamente nada, tampouco a existencia dos virus, que tardaron en coñecerse.

- Tardou moito tempo en detectarse?

- O problema é que entre que estás contaxiado, trasmistes o virus e se manifesta pasa un tempo, que é o mesmo que está pasando agora. Empezaron a haber nese campamento as primeiras vítimas, algunas delas xa mortais, pero xa empezou a extenderse por outros campamentos, polas relacións que había entre militares, e despois o envío de continxentes americanos fai que chegue a Europa.

- Falamos dun contexto histórico dentro da I Guerra Mundial.

- Exacto. Estamos falando da última fase da I Guerra Mundial, cando Estados Unidos entra na contenda, que vai a ser o desencadenante último da victoria aliada. A partir da chegada destes continxentes empeza a expandirse esta gripe a Francia e incluso cruza de xeito moi sinxelo a liña de combate e pasa a Alemaña e se extende por grande parte de Europa.

- Por qué se chama logo "gripe española"?

- Foi unha gripe que se deu en tres vagas. A primeira que se documenta é a de marzo, que se extende ata finais de xullo e recibe o nome de "gripe española" porque os países que reciben inicialmente a sua influencia teñen máis baixas entre a xente nova, sobre todo entre militares, pero no contexto bélico no que se estaba esa información non se podía trasmitir ó iminigo pola censura militar, polo tanto está bastante oculto. España era un dos poucos países neutrais que había nese momento e non se aplicaba esa censura militar e se vai contando o que pasa fóra e tamén o que pasa dentro. Por eso quédalle o nome de "gripe española". Pero tivo outros nomes como "la señora española" ou "soldado de Nápoles", por unha zarzuela.

- Cales foron os países máis afectados?

- O problema é que os números bailan moito. Dise que empeza a manifestarse alá polo mes de marzo de 1918 e se extende por todo o mundo. Fálase de entre 20 e 50 millóns de mortos, pode incluso que 80 millóns, pero é difícil de cuatificar porque dalquela a mediciña non establecía a causa exacta. É moi complexo porque en España se fala de 200.000 e en Estados Unidos de medio millón, o cal é unha cantidade inmensa porque supón a suma das vítimas da primeira e da segunda guerras mundiais máis a Guerra de Vietman xuntas. Logo, hai países coma India, por exemplo, dos que non hai datos precisos. Foi moi intesa, iso seguro.

- Fala de tres vagas.

- A primeira acabou sobre xullo do 1918, e España non quedara moi afectada. En España foi especialmente dura a segunda, que comeza a manifestarse a partires de agosto, e se extende case hacia finais de ano e ahí é onde en España, e en Galicia tamén, vai a ser máis virulenta. Hai que agardar ata finais de decembro ou principios de xaneiro do1919 para que deixe de contabilizarse un número importante de contaxios. Despois, ata 1920 segue habendo un índice importante de casos e se supón que, pola letalidade, é a mesma cepa, pero non podemos sabelo. Os estudios que se fixeron foron, sobre todo, de vítimas da primeira e a segunda onda.

- Cal foi o escenario en Galicia?

- De Galicia hai moi poucos estudos ao respecto. Cando fixen o traballo fixeime na comarca de Vigo porque había referencias moi puntuais porque, que eu saiba, a nivel de Galicai non hai un estudio xenérico. Por exemplo na zona da comarca viguesa, e falo de cabeza, porque xa o libro ten 10 anos, foron sobre 600 persoas falecidas, un número importante para o que era a pobocación daquela época. Dábase a caraterística de que a letalidade maior foi en xente nova, que é onde se deron máis mortes. Pero houbo brotes antes e despois, por exemplo a finais do século XIX, con moita incidencia en Rusia, dícese que era bastante parecida á do 1918 e que poidera deixar inmunizada á xente daquela época. Logo houbo máis epidemias, tan graves non, pero tamén moi intensas, coma a de Hong Kong, da que se fala dun millón de mortos en todo o mundo.

- Que ensina a pandemia do 1918 de cara a do Covid-19 que está a padecer agora a humanidade?

- A problemática ven a ser sempre a mesa, ó igual que as solucións. As que establecían as autoridades daquela época, ás que lle custou tamén arrancar, son as que estamos a facer hoxe en día: pechar instalacións públicas, confinar á xente, a limitación do traballo nas fábricas. Iso fíxose aquí en Vigo no 1918. Mellorar a alimentación era tamén una gran preocupación daquela. Hoxe en día compensámolo con axuda médica, pero naquela época era bastante escasa e non chegaba a todo o mundo. Houbo médicos que non daban abasto. Despois, os recursos médicos nunca están preparados para cando hai un pico de contaxios tan elevados e esto si merecería una reflexión. Naquela época tiña una certa lóxica, pero hoxe en día non a ten. Polo que deberíase reflexionar por qué nos pilla isto desprevidos.

- Cal é a súa reflexión ao respecto?

- A ciencia avanzou moito pero seguen sen coñecerse moitas cousas, nin tampouco había información precisa; hoxe en día estase notando a redución que houbo nas inversións en medicña. Se sacamos parámetros, países que teñen menos recursos en función da poboación son os que máis están a sufrir. Todo é una dúbida. Hai moitas cousas que non sabemos e seguro a solución será máis lenta do que os máis optimistas pensan. Todo depende de si aparecen as famosas vacinas ou mediciñas antivirais. Logo está o tema de se a xente que sae do coronavirus queda inmunizada ou non. Hai moitas dúbidas, o que hai que facer é confiar nos avances.

- Pensa que virán outras vagas de coronavirus?

- Nunca hai que baixar a garda. O dos virus é algo no que hay elementos descoñecidos, sobre todo pola súa capacidade de mutar, polo que poden incluso agravarse. O importante é aprender. Dentro do terrible que é, debemos aprender a lección, que pronto nos olvidemos desto, pero que as autoridades sanitarias non o esquezan.