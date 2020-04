Escritores y científicos plantean retos a los escolares a través de divertidos vídeos

"Este conto é para todas as nenas e nenos que pasan estes días dentro da casa e devecen por saír á rúa a xogar no parque ou no patio da escola. Porque as historias, cando máis o necesitamos, teñen o poder de agarrarnos forte da man e levarnos a lugares marabillosos. Cada conto é unha viaxe. Feliz travesía". Así presentaba la escritora Ledicia Costas el cuento que ha dedicado, a través de FARO, a todos los pequeños y pequeñas que desde el pasado 13 de marzo (o lunes 16 con carácter obligatorio) aguantan a diario en sus casas, sin salir, debido a la situación de alerta sanitaria que ha provocado el coronavirus y que debemos afrontar entre todos y todas.



Los colegios cerraron sus puertas y la escuela se trasladó a casa. Por ello, las charlas de los participantes en FARO DA ESCOLA también quedaron en el aire, tanto de escritores, como de científicos y talleres temáticos impartidos por expertos, desde 'A Cidade Violeta' (igualdad), hasta actividades sobre alimentación y vida saludable o medio ambiente. Acciones todas ellas posibles gracias a la implicación de Avanza Vitrasa, Vegalsa Eroski, Deputación de Pontevedra, FCC (Medio Ambiente), Concello de Vigo, Xerais y CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), que impulsan el proyecto de FARO para escolares que durante todo el curso elaboran su particular periódico (hasta su impresión final en la rotativa del diario decano). En esta V edición participan 67 centros educativos y habrá cambios también en la elaboración de los periódicos escolares debido al contexto de excepcionalidad por el Covid-19 (ver siguiente página).

¿Pero qué ocurre con las actividades de FARO DA ESCOLA? ¿Se acaban? No. Continúan. Los escritores que habitualmente imparten charlas en los coles y la Unidad de Cultura Científica del CSIC Galicia se han animado a elaborar unos divertidos vídeos para los escolares de FARO DA ESCOLA, para acompañarlos en su confinamiento con actividades didácticas y lúdicas (vídeos que pueden encontrarse en www.farodaescola.es, a través de www.faroeduca.es o directamente en Youtube). En los vídeos proponen retos a los niños y niñas: desde recitar poemas al ritmo de los propios autores, hasta escuchar parte de sus obras, cuentos y poemas elaborados en exclusiva (que se publican también en el periódico en papel cada fin de semana) o seguir las recomendaciones de libros que ellos mismos realizan.

El equipo organizador de FARO DA ESCOLA propone a los escolares (a través de los centros educativos participantes en esta edición) seguir las instrucciones de los autores y elaborar un trabajo relacionado con el tema (de cualquiera de los vídeos incluidos en esta fase virtual del proyecto escolar); un trabajo que puede ser una redacción a modo de reflexión, un cuento, un dibujo, un cómic, una canción, cualquier tipo de expresión plástica o expresión corporal.

Los trabajos pueden enviarse al correo escola@farodevigo.es. "Las creaciones serán publicadas posteriormente en el espacio web de FARO DA ESCOLA, en el portal FARO EDUCA y en las páginas de Sociedad de este diario", expresa el equipo organizador.