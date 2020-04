EE UU aconseja protegerse, pero Trump no lo hará

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha anunciado que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) del país norteamericano recomiendan el uso de máscaras "de paño, no médicas". Es una decisión que estaban evaluando desde hace varios días y que ahora se confirma, aunque los alcaldes de Los Ángeles y Nueva York ya lo habían acordado. Sin embargo, el mandatario estadounidense ha dicho que él no acatará ese consejo: "Lo pueden hacer. No lo tienen que hacer. Yo elijo no hacerlo".

El jueves, Trump ya instó a la población a taparse la cara con "bufandas", las cuales consideró "muy efectivas, dependiendo del tejido del que estén hechas". El presidente de los Estados Unidos insiste en que las mascarillas homologadas deben reservarse para el personal sanitario. Ese es el motivo principal por el que el uso de ese material para protegerse será una elección personal. Él ha explicado por qué no tiene pensado hacerlo: "Sentarme frente a mi escritorio en el Despacho Oval, llevando una máscara mientras saludo a presidentes, primeros ministros, dictadores, reyes, reinas... No lo veo".

En el país americano atraviesan un momento de escasez de mascarillas, como ocurre en España. Por eso los expertos y autoridades médicas solicitan que se prioricen las necesidades de los sanitarios que luchan desde la primera línea contra la pandemia del coronavirus.