Días sin sol

La muerte de Bill Withers nos ha traído a la mente esta maravillosa canción que conecta con el sentimiento de añoranza de muchos de nosotros, separados de los seres queridos, en algunos casos incluso de nuestras parejas, por las medidas de confinamiento. Un anhelo que se plasma sobre todo en la cuarta estrofa:



No hay sol cuando ella no está

Solo oscuridad todos los días

No hay sol cuando ella no está

Y esta casa no es un hogar cada vez que ella no está

Sería incorrecto considerar a Withers, fallecido el pasado 30 de marzo por problemas cardiacos, un artista de un solo éxito. A este "Ain't no sunshine" hay que añadir, sobre todo, "Lean on me" y "Lovely day". Pero seguramente este "No hay brillo del sol" es su tema más recordado y más versionado por otros grandes artistas, entre ellos Michael Jackson, Paul McCartney, Nancy Sinatra, Scott Walker, Joe Cocker y Sting. Fue incluido en el álbum de debut de Withers, de 1971, producido por Booker T. Jones, de Booker T. & the M.G.'s. En la grabaciòn tocan nada menos que Stephen Stills a la guitarra, Al Jackson Jr. (Booker T. & the M.G.'s) a la batería y Donald "Duck" Dunn (de esa misma banda y músico de sesión de Elvis Presley, Otis Redding y Eric Clapton, entre otros) al bajo.

Withers se inspiró en la película "Días de vino y rosas" (1962), de Blake Edwards, y protagonizada por Jack Lemmon y Lee Remick, que encarnaban, en palabras del cantante estadounidense, a dos alcohólicos "que eran alternativamente débiles y fuertes. A veces echas de menos cosas que no fueron particularmente buenas para ti. Es algo que se me pasó por la cabeza al ver esa película, y probablemente algo más que me sucedió en mi vida de lo que no me doy cuenta". Withers se refería probablemente a su dura infancia. El menor de seis hermanos, nació en un pueblo minero de Virginia Occidental, uno de los estados más pobres de EE UU, el 4 de julio de 1938. Era tartamudo y de niño lo pasó mal por culpa de ello. Su padre murió cuando él tenía 13 años. Su interés por la música le vino cuando estaba enrolado en la Marina estadounidense, en la que sirvió durante nueve años.

Del tema, de poco más de dos minutos, se vendió más de un millón de copias y ganó el Grammy a la mejor canción R&B en los premios de 1972. Ha sido utilizado en varias películas, entre ellas la romántica "Notting Hill" (1999), con Julia Roberts y Hugh Grant. Parte de su éxito se debe a su sencillez. Withers contó que tenía previsto sustituir la sección en la que repite 26 veces "I know" por otra letra, pero otros músicos le animaron a dejarla como estaba.

En aquella época Withers trabajaba en una fábrica construyendo cuartos de baño para los aviones Jumbo 747 de Boeing. Cuando la canción llegó a disco de oro, la compañía discográfica le premió con un inodoro dorado. Fue el comienzo de una trayectoria de solo 15 años. Pese al éxito, el cantante no quiso abandonar su anterior trabajo, porque recelaba del carácter cambiante de la industria discográfica. Produjo a otros artistas, como Gladys Knight, y participó en el concierto que en octubre de 1974 sirvió de adelanto al histórico combate George Foreman y Mohamed Alí en Kinsasa, junto a James Brown, B.B. King y Etta James.

Su último álbum, "Watching you watching me", data de 1985. Desde entonces se dedicó a varios negocios y rechazó todas las ofertas que le llovieron para retomar su carrera. Pero antes de despedirse de la música para siempre nos había dejado un buen puñado de melodías "soul" para iluminar nuestras ahora oscuras vidas.