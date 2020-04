De soños e pombas

Tedes que comer, claro, pero, como dicía Federico García Lorca, pedide medio pan e un libro. Tamén hai que alimentar o espírito. Para todos vós, nenas e nenos que non podedes saír da casa nestes días grises, estes poemas para dicir en voz alta, para cantar con ledicia, para que xoguedes coas imaxes e cos versos. Que a poesía vos permita encher de luz os vosos soños!

Un soño que voa: o vento.

V

Yo voy soñando caminos

de la tarde€

e síntome un viaxeiro

entre chopos e palabras

entre voces e sendeiros

entre olmos e aciñeiras

entre aromas e poemas

entre rochas e silveiras

e caminante incansable

comigo levo un arado

para deixar entre os regos

moitos versos de Machado.



Un soño sonoro: o mar.

VI

Soño en branco

Soño en negro

Se abro un ollo

non o cerro.

Non os abro

Teño medo

Chove moito

Chora o ceo

Hai tormentas

e luceiros

que se perden

entre os regos

Soño en branco

Soño en negro

se abro un ollo

non o cerro.



Un soño contado: conto.

VII

Do revés

falan as pombas

Do dereiro,

os reiseñores,

pero falen

o que falen

falan con verbas

de cores

Un soño soñado: paz.

VIII

Que brancas as verbas

as daquela pomba

que vive na neve

que dorme nas ondas!

Que verbas marelas

deixoume un outono

a pomba do millo

perdidas no sono!

Que verdes, que verdes

da pomba esas verbas

deitadas con meco

no medio das herbas!

E que ben que soan

molladas nas cores

as verbas das pombas

palabras de flores!