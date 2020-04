Héctor Teixeira "El regreso a casa en otra comunidad está permitido, pero no irse al pueblo"

- ¿Cuál ha sido la tendencia desde que se decretó el estado de alarma en los deplazamientos en las carreteras gallegas?.

-Al principio hubo una primera fase de pedagógica, una situación inédita con miles de situaciones particulares a las que hubo que tratar con delicadeza. La gente en líneas generales está respetando la restricción de movimientos. Después de esos primeros días informando pasamos a la acción policial para hacer cumplir lo decretado en el estado de alarma, donde evidentemente hubo un repunte en las denuncias. Ahora mismo se espera que bajen, la mayoría lo está haciendo bien.

- ¿Qué consjeos dan a los infractores en al red viaria?

- Intentamos concienciar. Esto no es por capricho. Estamos ante una emergencia sanitaria sin igual en nuestra memoria colectiva. La denuncia es lo de menos, el verdadero problema es el riesgo de contagio. El virus está en cualquier parte. Caer enfermo ahora mismo puede implicar el colapso de la sanidad y que si no son capaces de pensar en el colectivo que piensen egoístamente. Puede que cuando le haga falta no tengamos sitio en la UCI disponible.

- ¿Galicia es por su dispersión una de las comunidades más propensas a hacer viajes por carretera?

-Los gallegos lo estamos haciendo bien, hay que destacar la colaboración que estamos teniendo. Sí es cierto que hay una gran dispersión, pero las unidades de seguridad ciudadana están haciendo una importante labor a través del Plan Mayores para atender las necesidades de las personas mayores que viven en el rural.

- ¿Hubo interceptados que iban a funerales?

- Sí, es una de las situaciones más dolorosas que nos encontramos. Por desgracia en la Agrupación de Tráfico estamos acostumbrados a convivir con la desgracia y el sufrimiento humano. Con toda la delicadeza del mundo nos hacemos cargo de la situación pero no lo podemos permitir. Prueba de ello son los nulos incidentes que, hasta la fecha, la Agrupación de Tráfico ha tenido con la población. Sabes tratar estas situaciones de dolor y reconducir la situación.

- ¿Tambien hay quienes intentan regresar a la comunidad de origen o a la casa del pueblo.

-Los regresos al domicilio están permitidos, si te ha sorprendido el estado de alarma en otra comunidad o población. Pero a la casa del pueblo no está permitido ir sin justificación. Es exponerse a una situación de contagio, llevar el virus de una localidad a otra, no lo podemos consentir.

- El fin de semana pasado hubo caravanas en algunos puntos de la costa.

-Ahora llega el fin de semana y la Semana Santa. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para evitarlos. Estamos realizando un importante esfuerzo para garantizar el cumplimiento de las medidas decretadas.