La provincia de Pontevedra cuenta con el grueso del marisqueo de Galicia. El presidente de la Federación de Confrarías pontevedresas, José Manuel Rosas, señala que "hay impotencia" por la situación que vive el sector. "Si se retiró la medida con las peluquerías, ¿por qué no a nosotros?", lamenta. El también patrón mayor de Bueu recuerda que los productos de esta actividad "no son de primera necesidad; esto no es pan, no es agua o leche".