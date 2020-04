Delincuentes cambian multas por prisión: "Sin trabajo no tengo para comer"

El coronavirus no solo es el argumento para que muchos internos soliciten la excarcelación por miedo al contagio, sino también el motivo por el que otros prefieren ingresar en prisión y cumplir penas de cárcel que podrían eludir con el pago de multas.



"He perdido el trabajo y no se de que voy a vivir, no tengo ni para comer ¿con qué pago la multa?", le expuso un delincuente común pendiente de juicio a su defensa, cuando ya habían acordado prácticamente con la Fiscalía el pago de la multa para evitar seis meses de cárcel. Una situación que los abogados creen que irá a más cuando se levante la alerta.

También hay internos que tiene prácticamente cumplida su condena y han solicitado cumplir lo que les queda confinados en casa. Es el caso de un pontevedrés al que le faltan 4 meses, pero no le han concedido la excarcelación.